Ai là người tạo ra Quỳ hoa bảo điển trong kiếm hiệp Kim Dung?

Xuất hiện trong bộ tiểu thuyết Tiếu ngạo giang hồ của nhà văn Kim Dung, Quỳ hoa bảo điển là môn tuyệt kỹ võ công vô cùng lợi hại nhưng cũng cực kỳ đáng sợ do yêu cầu quái dị của nó.



Nói đến Quỳ hoa bảo điển người ta nhớ ngay đến một nhân vật tên tuổi lẫy lừng đó là Đông Phương Bất Bại, đây là một nhân vật ái nam ái nữ do luyện môn Quỳ Hoa bảo điển. Người trong giang hồ có 2 câu thơ nói về y, khiến cả võ lâm khi nghe cũng phải nể sợ:

"Nhật xuất Đông Phương

Duy ngã Bất Bại".

Quỳ Hoa bảo điển được gắn với nhân vật Đông Phương Bất Bại.

Quỳ hoa bảo điển nổi tiếng với "Thân pháp quỷ mị", xuất chiêu cực nhanh cùng với tuyệt kĩ ám khí "Tú hoa châm" mà vô địch. Quỳ hoa bảo điển không phải không có sơ hở nhưng vì thân pháp quá nhanh chỉ để lại tàn ảnh nên có tìm được yếu điểm cũng không dễ dàng đánh trúng.

Đông Phương Bất Bại sau khi luyện thành Quỳ hoa bảo điển thì võ công phi phàm, một mình đấu trên cơ với 4 đại cao thủ là Lệnh Hồ Xung, Nhậm Ngã Hành, Nhậm Doanh Doanh và Hướng Vấn Thiên, duy chỉ có Lệnh Hồ Xung học được Độc cô cửu kiếm nên có thể nhìn ra sơ hở của Đông Phương Bất Bại nhưng vẫn chưa thể đánh trúng y. Chỉ đến khi Nhậm Doanh Doanh tấn công Dương Liên Đình khiến Đông Phương Bất Bại mất tập trung thì y mới bị đánh bại.

Tuy là một môn võ công lợi hại, nhưng nó lại có một đặc điểm vô cùng đáng sợ. Cũng giống như Tịch tà kiếm pháp, muốn luyện Quỳ hoa bảo điển phải tự cung. Vì thế Đông Phương Bất Bại cũng chung số phận với Lâm Bình Chi và Nhạc Bất Quần trở thành kẻ ái nam ái nữ.

Về nguồn gốc của môn võ công này, theo lời kể của Phương Chứng đại sư (trụ trì Thiếu Lâm Tự) trong Tiếu ngạo giang hồ, khi bàn việc cùng Lệnh Hồ Xung và Xung Hư đạo (trưởng môn phái Võ Đang) trên đỉnh núi Hằng Sơn. Đây chính là bí kíp võ thuật thượng thừa do một cặp vợ chồng viết ra với tên người chồng có chữ "Quỳ", người vợ có chữ "Hoa" sáng tạo nên.

Phần do người chồng sáng tạo gọi là "Càn kinh" và phần do người vợ sáng tạo gọi là "Khôn kinh", đây là hai phần hoàn toàn khác biệt, thậm chí đối kháng nhau (theo như bản sửa đổi sau này của Kim Dung thì Quỳ hoa bảo điển do một thái giám trong cung sáng tạo ra được xưng là "Quỳ Hoa lão tổ").

Quỳ Hoa bảo điển có chung nguồn gốc với Tịch tà kiếm pháp.

Sau một thời gian, bộ sách này vô tình truyền đến phái Nam Thiếu Lâm ở Phúc Kiến. Cũng thời gian đó, có hai tiền nhân phái Hoa Sơn là Nguyên Mẫn Túc (sau này là tổ sư phe Khí tông) và Chu Tử Phong (sau này trở thành tổ sư phe Kiếm tông) cùng đến Nam Thiếu Lâm, không biết bằng cách nào đọc lén được bộ sách rồi về Hoa Sơn tu luyện. Khi biết chuyện, trụ trì Nam Thiếu Lâm là Hồng Diệp thiền sư đã sai môn đồ của mình là Độ Nguyên đến Hoa Sơn khuyên hai người kia không nên rèn luyện Quỳ hoa bảo điển. Hai người kia tưởng lầm Độ Nguyên đã tinh thông bộ Bảo Điển nên đọc lại nhờ nhà sư kiểm chứng. Không ngờ Độ Nguyên thực ra không biết gì hết, nhưng cũng bị cuốn hút bởi bộ sách nên dụng tâm ghi nhớ, đêm về chép lại vào trong áo cà sa, sau đó hoàn tục trở thành Lâm Viễn Đồ, phát triển những kiến thức về kiếm thuật từ Quỳ hoa bảo điển thành Tịch tà kiếm pháp của họ Lâm nổi danh giang hồ.

Nguyên Mẫn Túc và Chu Tử Phong cùng nhau tu luyện Quỳ hoa bảo điển, nhưng mâu thuẫn về việc triết giải sách đã tranh cãi, dẫn đến việc chia rẽ phái Hoa Sơn thành hai trường phái là "Khí tông" coi trọng việc rèn luyện nội công (Càn kinh, hậu duệ tiêu biểu sau này là Nhạc Bất Quần) và "Kiếm tông" lấy việc rèn luyện kiếm chiêu làm trung tâm (Khôn Kinh, hậu duệ là Phong Bất Bình, Thành Bất Ưu...). Hậu quả của việc này là hai phe tranh chấp, dẫn đến chém giết lẫn nhau, chỉ có một mình Phong Thanh Dương vì không tranh đua đấu đá nên thoát nạn. Kết cục là mười đại trưởng lão Nhật Nguyệt thần giáo kéo đến Hoa Sơn, cướp Quỳ hoa bảo điển về mình. Về sau, Quỳ hoa bảo điển đến Đông Phương Bất Bại, là người duy nhất rèn luyện thành công bí kíp võ công này và trở thành cao thủ không ai địch nổi.