Ấm áp những phiên chợ nghĩa tình giữa lòng bệnh viện

Phiên chợ nghĩa tình tại Bệnh viện Quân y 175. Ảnh: B.D

Ngồi trên xe lăn chậm rãi đi từng gian hàng, ông Trần Dũng (58 tuổi, khoa Nội xương khớp Bệnh viện Quân y 175) chia sẻ: "Quê tôi ở Nha Trang, bệnh tật nên phải nằm viện. Tôi phải nằm điều trị đến sau Tết nên cũng rất buồn và nhớ nhà. May có phiên chợ tết của bệnh viện, tôi cũng thấy ấm lòng và bớt đi phần nào nỗi nhớ quê".



Cô Đỗ Thị Nở hào hứng đi mua sắm tết. Ảnh: B.D

Cũng ngồi trên xe lăn, cô Đỗ Thị Nở (75 tuổi) hào hứng đi từng gian hàng trong sân Bệnh viện Quân y 175. Vợ chồng cô mua chục trứng gà, cân miến dong cùng một số thực phẩm hàng ngày khác. Cô vui vẻ cho biết: "Tôi bị bệnh tim nhiều năm nay, thường xuyên vào khám tại bệnh viện, hôm nay thấy có hội chợ mừng quá nên đi coi cho vui".

Phiên chợ được tổ chức nhằm đem lại không khí ngày xuân cho người bệnh và nhân viên y tế tại bệnh viện. Ảnh: B.D

Lãnh đạo Bệnh viện Quân y 175 cho biết, trong những ngày Tết cận kề, bệnh viện đã tổ chức "Phiên chợ nghĩa tình – Xuân yêu thương" nhằm gây quỹ hỗ trợ cho các đối tượng chính sách, bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo có hoàn cảnh khó khăn, nằm điều trị dài ngày.

Đây là phiên chợ tết lần đầu tiên được tổ chức tại Bệnh viện Quân y 175. Ảnh: B.D

Chương trình cũng là dịp góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào đón Tết Quý Mão năm 2023 dành cho người bệnh và toàn thể cán bộ, nhân viên Bệnh viện. Qua đó, lan toả các giá trị nhân văn trong cộng đồng và phát huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Hội chợ xuân tại Bệnh viện Hùng Vương.

30 gian hàng tại phiên chợ giới thiệu các sản phẩm thực phẩm an toàn, nông sản, gian hàng tổng hợp…. phục vụ Tết, đàm bảo nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, uy tín, đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và giá bán chỉ tối đa bằng 70% so với giá thị trường.

40 gian hàng do các khoa, phòng của Bệnh viện Hùng Vương tự tổ chức.

Cùng thời điểm này, tại Bệnh viện Hùng Vương cũng diễn ra Hội chợ Tết Quý Mão với 40 gian hàng gia dụng, thực phẩm, quần áo, hoa cây cảnh… do các khoa, phòng của bệnh viện tự tổ chức và trang trí.

Phiên chợ 0 đồng tại Bệnh viện Nhi đồng 1.

Bệnh viện cho biết, doanh thu bán hàng thu về sau buổi Hội chợ sẽ được sử dụng để gây quỹ hỗ trợ cho nhân viên y tế có hoàn cảnh khó khăn giúp góp phần mang đến một cái Tết đầm ấm cho viên chức, người lao động của bệnh viện.

Nhiều hoạt động vui tươi dành cho các bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi đồng 1 trong Phiên chợ 0 đồng.

Tại Bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức, Bệnh viện Nhi đồng 1... cũng diễn ra các phiên chợ 0 đồng cho bệnh nhân nghèo đang điều trị nội trú tại bệnh viện.