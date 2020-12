An Giang: Đột kích quán karaoke, phát hiện 19 nam nữ dương tính với ma túy

Cụ thể, khoảng 0h10 sáng 19/12, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp cùng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang và Công an thành phố Long Xuyên, tiến hành kiểm tra quán Karaoke Gold Star (thuộc phường Đông Xuyên, TP.Long Xuyên).



Kiểm tra quán Karaoke Gold Star, lực lượng chức năng phát hiện 19 đối tượng nam nữ dương tính với ma túy

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện tại phòng số 8 và số 9 của quán Karaoke này có 16 khách (trú tại nhiều địa phương), có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 2 bọc nylon chứa tinh thể màu trắng, 3 phần viên nén màu xanh, 2 đĩa có chứa chất bột màu trắng (nghi là ma túy) cùng nhiều tang vật liên quan.

Đây là lần thứ hai lực lượng chức năng phát hiện quán karaoke này có khách sử dụng ma túy

Sau đó, lực lượng Công an đã đưa 16 khách trên, cùng 10 người khác có mặt tại quán về Công an phường Đông Xuyên làm việc. Tiến hành test nhanh 26 nam, nữ (có độ tuổi từ 17 đến 36), kết quả 19 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Được biết, trước đó đêm 10/8, cùng tại quán Karaoke Gold Star, lực lượng Công an kiểm tra phát hiện 19 đối tượng có mặt tại quán dương tính với chất ma túy.

Tang vật thu được tại phòng karaoke số 8 và 9 có 19 nam nữ dương tính với ma túy

Vụ việc đang được lực lượng Công an phối hợp điều tra, xác minh làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.