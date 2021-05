An Giang: Liên tiếp bắt giữ hàng nghìn chai thuốc bảo vệ thực vật không hóa đơn chứng từ

Cụ thể, ngày 13/5, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông, trật tự Công an TP.Châu Đốc tuần tra đến khu vực Công an phường Châu Phú A, phát hiện xe ô tô khách biển kiểm soát 67B - 005.83, do tài xế Lê Văn Hoàng (SN 1968, trú tại huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) điều khiển có biểu hiện nghi vấn.

Xe ô tô khách biển kiểm soát 67B - 005.83, do tài xế Lê Văn Hoàng chở 400 chai thuốc bảo vệ thực vật không hóa đơn chứng từ

Tiến hành kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe vận chuyển 10 thùng giấy, bên trong có chứa 400 chai thuốc trừ sâu nhãn hiệu nước ngoài.

Trước đó, ngày 8/5, trên đường Thủ Khoa Nghĩa, phường Châu Phú A, TP.Châu Đốc, lực lượng Cảnh sát giao thông, trật tự Công an TP phát hiện bắt quả tang xe ô tô tải biển kiểm soát 67C -124.33, do Nguyễn Văn Vẹn (SN 1990, trú tại phường Bình Đức, TP.Long Xuyên) điều khiển.

Xe ô tô tải biển kiểm soát 67C -124.33, do Nguyễn Văn Vẹn chở 1224 chai và lon thuốc bảo vệ thực vật nhãn hiệu nước ngoài, không hóa đơn chứng từ

Qua kiểm tra, trên xe có vận chuyển 28 thùng giấy, bên trong có chứa 624 chai và 600 lon thuốc bảo vệ thực vật nhãn hiệu nước ngoài.

Tại thời điểm kiểm tra, các tài xế không xuất trình được hóa đơn chứng từ số hàng hóa trên.

Hiện, vụ việc được bàn giao cho lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế và chức vụ Công an TP.Châu Đốc điều tra làm rõ, xử lý theo quy định.