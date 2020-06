Án mạng đau lòng khi vợ sống chung như vợ chồng với người khác sau ly hôn

Ngày 9/6, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết các phòng nghiệp vụ đang phối hợp với Công an huyện Bình Chánh truy bắt Nguyễn Thái Phi Khanh (SN 1975, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM) do có hành vi đâm chết người.

Khanh được xác định là nghi phạm dùng dao đâm chết anh Nguyễn Xuân Hồng (40 tuổi, quê Long An). Theo thông tin ban đầu, anh Hồng và chị T.T.N.L. (46 tuổi) trước đây là vợ chồng nhưng đã ly hôn.

Sau khi ly hôn, hai người con chung sống cùng chị L. tại một căn nhà ở ấp 1, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh. Thời gian gần đây, Nguyễn Thái Phi Khanh được cho có quan hệ tình cảm với chị L. nên dọn đến sống chung như vợ chồng.

Trưa ngày 7/6, anh Hồng đến chỗ ở của chị L. để đón hai con đi chơi. Tại đây, Khanh nảy sinh mâu thuẫn với anh Hồng rồi bất ngờ dùng một con dao đâm chém nhiều nhát khiến chồng cũ của nhân tình tử vong.

Sau khi gây án, Khanh nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Nhận được tin báo, Công an TP.HCM đã phối hợp với Công an huyện Bình Chánh khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để phục vụ công tác điều tra, truy bắt hung thủ gây án.