An ninh Campuchia cấm CĐV Thái Lan mang trống vào sân cổ vũ

CĐV Thái Lan không được mang trống vào sân.

Khi trận ra quân tại bảng A của U22 Thái Lan gặp U22 Singapore chỉ còn khoảng 15 phút nữa là diễn ra, nhân viên an ninh SVĐ Prince (Campuchia) đã bất ngờ yêu cầu các CĐV của Thái Lan không được mang chiếc trống cổ vũ vào sân.

Theo đó, nhân viên an ninh tại sân Prince kiên quyết buộc Kham Thong, một CĐV cực nổi tiếng của Thái Lan, phải để trống ở ngoài mới cho vào sân với lý do bảo đảm an ninh, an toàn.

CĐV Kham Thong vốn rất nổi tiếng ở Thái Lan với phong cách độc đáo, sự trung thành với đội tuyển và phong cách cổ vũ máu lửa.

Các nhân viên an ninh của Campuchia giải thích cho Kham Thong về quy định.

Không có cách nào khác, Kham Thong buộc phải để lại trống và vào sân cổ vũ cho đội nhà.

Khamthong không khác gì đại sứ hình ảnh của Thái Lan

Bắt đầu nghiệp cổ vũ từ năm 1995 với giải đấu lớn đầu tiên là SEA Games 1995 ở Chiang Mai, Thái Lan, Khamthong đã có hơn 20 năm đi theo và cổ vũ cho VĐV nhà ở khắp các giải đấu lớn nhỏ khác, từ những giải trong nước cho đến ASIAD, Olympic.

Dù đến đâu, Khamthong – hay còn được biết đến nghệ danh “Mr. Dakdae” – lúc nào cũng gây được sự chú ý với hình ảnh sặc sỡ của mình. Khi nói về về trang phục của mình, người đàn ông 50 tuổi này tỏ ra tự hào về bộ đồ truyền thống của Thái Lan mà ông tự thiết kế.

Đi khắp nơi trên thế giới, Khamthong rất biết cách lấy lòng CĐV chủ nhà khi luôn đem theo lá cờ nhỏ của quốc gia đó cùng cờ Thái Lan. Trong suốt thời gian thi đấu, Khamthong và những người bạn không chỉ cổ động cho Thái Lan mà còn luôn truyền lửa, đánh trống, thổi kèn, đập chiêng cho VĐV nước khác.

Ở Thái Lan, Khamthong là MC, diễn viên hài có tiếng trên kênh ThaiTV3.