Angelina Jolie tái xuất trong phim bom tấn chất nhất hè 2021

Trailer phim Those Who Wish Me Dead (Kẻ nguyền ta chết). Đây là bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Michael Koryta, người cũng đảm nhận vai trò biên kịch của phim. Those Who Wish Me Dead có sự tham gia của dàn diễn viên tài năng: Angelina Jolie, Nicholas Hoult, Jon Bernthal,... sẽ chính thức khởi chiếu tại các rạp bắt đầu từ 14/5.