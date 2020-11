Ảnh - Clip: Nghẹt thở giải cứu hai du khách bị lũ cuốn, trèo lên cây giữa dòng nước xiết

Chiều ngày 29/11, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để giải cứu hai du khách tham gia tour khám phá núi rừng do Vườn Quốc gia Bidoup-Núi Bà tổ chức sau đó 4 người bị nước lũ cuốn trôi. Trong đó có 2 người may mắn thoát nạn nhờ bám vào cành cây.

Video: Lực lượng chức năng giải cứu hai du khách bị lũ cuốn.

Ông Đặng Ngọc Hiệp, Đội trưởng Đội PCCC- CHCN thị trấn Lạc Dương (huyện Lạc Dương) cho biết, lực lượng cứu hộ cứu nạn huyện Lạc Dương và lực lượng PCCC - CHCN tỉnh Lâm Đồng phải dùng xuồng máy công suất lớn chạy ngược dòng sông mới có thể tiếp cận vị trí các nạn nhân đang bám trụ.



Lực lượng chức năng dùng xuồng máy công suất lớn tiếp cận địa điểm hai du khách bị nước lũ cuốn.

Một người được giải cứu đưa ra khỏi dòng nước lũ an toàn. Ông Lê Chí Quang Minh - Phó chủ tịch UBND huyện Lạc Dương cho biết, hiện 2 nữ du khách đến từ TP.Hồ Chí Minh là N.T.H.M (31 tuổi) và L.T.Q.T (28 tuổi) bị nước lũ cuốn mất tích vẫn chưa tìm thấy. Hiện, lực lượng chức năng vẫn triển khai các công tác cứu hộ, cứu nạn.

Trước đó, Dân Việt đã thông tin, ngày 28/11, đoàn du khách 64 người tham gia tour khám phá núi rừng do Vườn Quốc gia Bidoup-Núi Bà tổ chức. Khi trở về điểm xuất phát vào ngày 29/11 thì khoảng 13h30 đoàn du khách đi qua cầu treo thôn Long Lanh, thuộc địa phận xã Đạ Chais, huyện Lạc Dương thì cây cầu xảy ra sự cố do nước lũ. 4 du khách trong đoàn bị nước lũ cuốn trôi. Trong đó, 2 người bị mất tích, 2 người may mắn bám được vào cành cây, sau đó trèo lên ngọn để thoát khỏi dòng nước.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường và giải cứu thành công 2 người trên cây, đồng thời tìm kiếm 2 người bị mất tích.

Hiện, do thời tiết tại xã Đạ Chais vẫn đang mưa rất lớn, nước sông tiếp tục dâng cao nên việc cứu hộ cứu nạn phải tạm dừng.