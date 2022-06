Những tình huống dở khóc dở cười của phụ nữ 40 vì mặc quá lố

Hằng - học sinh lớp 7 một trường THCS quận 8, TP HCM, ấm ức kể với bạn của mẹ rằng mình nhiều phen xấu hổ vì bà mẹ U40 mặc nổi bật và "mát mẻ" mỗi khi tới trường đón mình.

"Mẹ con diện nguyên quả áo xanh nõn chuối khoét ngực sâu với short trắng, đi dép xỏ ngón, chạy xe đạp điện vào trường mà bao ánh mắt phụ huynh khác và các thầy cô giáo nhìn theo. Con lúc đó chỉ có nước đội quần", Hằng kể.

Thực tế, có nhiều phụ nữ ít có khiếu phối đồ hoặc xuề xòa trong chuyện ăn mặc. Nếu tới trường đón con, bạn sẽ thấy không thiếu những phụ huynh bận nguyên đồ bộ hoặc đồ ngủ mặc nhà.

Chị Hoàng Thị Ngân, có con đang học lớp lá tại quận 12 kể rằng, mỗi lần đi ngoài đường, thấy ai ăn mặc hở hang lập tức cô con gái 5 tuổi của chị so sánh ngay với mẹ bạn Đen học cùng lớp mình.

Chị hỏi thì cháu nói: "Mẹ bạn Đen sexy lắm nhé" kèm những từ như "lộ hàng", "hớ hênh", đồng thời cháu còn đưa tay ra mô phỏng các "vòng" của vị phụ huynh này.

Đối với phụ nữ công sở, lựa đồ ở tuổi xấp xỉ hoặc ngoài 40 khiến họ khá đau đầu.

Những mẫu đầm công sở được quảng cáo trên mạng, khiến chị em U40 già đi cả chục tuổi. Ảnh tư liệu

"Quần tây áo sơ mi mãi thì tẻ nhạt, đầm mặc hoài nhìn cũng già, nhất là đầm trơn hay đầm hoa. Ở tuổi này rồi, nếu không có một thân hình thon thả, tụi mình chỉ có lựa chọn đầm tối màu, chất liệu vải dày cho chỉn chu... nhưng trông có vẻ già hơn tuổi rất nhiều", chị Thảo - giám đốc nhân sự một công ty IT cho biết.

Hân, biên tập viên một công ty truyền thông trên đường Bàu Cát, quận Tân Bình, kể: "Công ty em, các chị "under" và "over 40" chia làm hai trường phái: Một là mặc quá "trẻ trâu" không phù hợp với tuổi, hai là mặc đồ quá già đến mức nhìn như sắp về hưu. Các chị trẻ trâu lên công ty, diện đồ nhiều khi chẳng khác tụi trẻ bọn em đi chơi. Có chị còn quần trễ cạp, ống alibaba, áo crop top hở rốn, đi giày thể thao cao cả tấc. Có chị diện đầm hoa kèm băng đô cùng tone nữ... Còn các chị theo phái "cổ điển" thì theo đuổi các thể loại váy từ xòe tới ôm với thiết kế, cứ kiểu văn phòng nào mới ra là hôm sau thấy các chị có liền. Thiết kế khoét nách càng làm các chị già thêm..."

"Có lần, một chị theo style trẻ diện một chiếc quần nhung tăm dáng loe kết hợp với áo crop top lên công ty. Mà bụng chị to so với chiếc quần cạp cao, lại mặc áo ngắn nên mỡ bụng lộ ra. Đang hùng hồn bước lên cầu thang, quần chị chắc chật quá nên bung cúc và rách ngay một đường ở phần chiết hông... May có đám con gái đi sau hỗ trợ, không chắc chị có nước độn thổ", Hân nửa đùa nửa thật về những tình huống dở khóc dở cười.

Cách phối đồ khiến nữ U40 trẻ trung, năng động và thanh lịch

Ở tuổi ngoài 40, từng làm tại nhiều công ty nước ngoài và công ty lớn tại Việt Nam trong vai trò giám đốc sáng tạo, chị Helena Lê trung thành với áo thun và quần Jean hoặc áo thun với váy jean ngắn hay chân váy xuông vải mềm, kết hợp với giàu thể thao hoặc dày lười hay sandal. Theo chị, đây là cách phối đồ hợp với đủ kích cỡ, chiều cao cơ thể, vừa đơn giản, vừa trẻ trung, năng động.

Chị Helena phối đồ với áo thun trắng in họa tiết hoa Rum. Ảnh; Helena Lê

"Các bạn nữ thấp bé nên chọn những áo thun sáng màu như trắng, đỏ, xanh để thể hiện cá tính và làm nổi bật bản thân. Những bạn hơi mập xíu thì nên áo thun đen, áo thun tối màu, chất liệu cotton dày, kết hợp quần jean xanh hoặc trắng", chị chia sẻ.

Ở tuổi ngoài 40, quyết định bỏ việc lương cao, chị Helena khởi nghiệp với áo thun trắng in họa tiết vẽ tay độc quyền. Bộ sưu tập đầu tiên mang tên "Mùa hè rực rỡ" với năm loại hoa, tượng trưng cho năm tính cách khác nhau trong tình yêu của người phụ nữ - Helena dành tặng riêng cho những phụ nữ 40 tuổi. Chị cho biết, thun trắng chất liệu 100% cotton vừa mát mẻ, vừa giúp chị em tôn dáng, nổi bật, năng động và trẻ trung với quần Jeans xanh hoặc tối màu, kết hợp với giày thể thao trắng.

Họa tiết in hoa vẽ tay độc quyền với 5 loài hoa: diên vĩ, hương thảo, hoa Rum, cúc họa mi, hoa mộc lan..là những loại hoa tượng trưng cho khí chất riêng của người phụ nữ yêu thích loài hoa đó.

Áo thun trắng kết hợp với chân váy cũng khiến phụ nữ hack tuổi. Ảnh: Helena Lê

"Lựa chọn loại hoa mình yêu thích để in lên áo cũng là một cách thể hiện cá tính, khí chất và tâm hồn mình. Là tín hiệu để người đàn ông đích thực nhận ra bạn khác biệt giữa hàng ngàn phụ nữ khác. Đó là ly do tôi vẽ tay 5 loài hoa đặc sắc, in lên áo để chị em "under" và "over 40" có nhiều lựa chọn. Khi kết hợp với quần Jean hay chân váy, bạn có thể thoải mái mặc đi làm, đi chơi, đi hẹn hò, đi pinic với tâm trạng thoải mái nhất...", chị Helena chia sẻ về ý tưởng vẽ hoa lên áo thun dành riêng cho phụ nữ tuổi 40.

Thuyết minh về loại hoa vẽ tay độc quyền chị Helena gửi tặng từng khách hàng. Ảnh: Helena Lê

Hiện mỗi chiếc áo in hoa được bán ra với giá 299.000 đ, mức giá khá phù hợp với nhiều chị em văn phòng. Sự trẻ trung, năng động của áo thun đã được làm mềm mại bởi các họa tiết hoa viết tay phối màu không quá rực rỡ (trừ hoa Rum).

Chị Helena cho biết, tại Art gallery cũng như trên fanpage của chị, khách mua áo không chỉ là những phụ nữ tuổi 40, còn có rất nhiều phụ nữ 50 - 60 tuổi mua mặc.

"Nhiều chị đi cùng chồng, bạn trai được bạn trai khuyến khích mặc. Có chị khách 50 tuổi, thích quá, mua luôn cả bộ sưu tập 5 màu hoa để mặc thay đổi", nữ họa sĩ chia sẻ.