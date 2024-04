AS Roma hạ gục AC Milan, HLV De Rossi vẫn thận trọng tối đa

AS Roma thắng ngay trên sân San Siro

Ở cuộc đọ sức diễn ra rạng sáng nay (12/4), AS Roma chơi có phần lép vế hơn chủ nhà AC Milan. Trong cả trận đấu trên sân San Siro, AS Roma kiểm soát bóng 47% thời gian, có 10 pha dứt điểm, tung ra 458 đường chuyền và được hưởng 3 quả phạt góc. Những thông số này đều kém hơn so với AC Milan, nhưng AS Roma lại làm được điều quan trọng nhất là ghi bàn.

Phút 17, Mancini lập công, đưa AS Roma vượt lên dẫn trước. Trong khoảng thời gian sau đó, AC Milan liên tục tấn công, có tổng cộng 25 lần dứt điểm, hưởng 9 quả phạt góc và dồn ép AS Roma vào thế phòng ngự vất vả. Tuy nhiên, AS Roma đã trụ vững và giành chiến thắng 1-0 để tạo lợi thế lớn trước trận lượt về.

AS Roma đã thắng AC Milan ngay trên sân khách. Ảnh: UEFA

Phát biểu sau trận đấu, HLV De Rossi của AS Roma cho biết: "Chúng tôi tin tưởng vào những gì chúng tôi đang làm. Đôi khi chúng tôi có thể mắc sai lầm, nhưng chúng tôi biết mình đang làm gì và tôi cần truyền điều này đến các cầu thủ.

Các cầu thủ thật tuyệt vời, nỗ lực mà họ đã bỏ ra ngày hôm nay xứng đáng được ghi nhận. Tâm lý mà chúng tôi có, sự tự tin và bình tĩnh khi cầm bóng, chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng. Tôi rất hạnh phúc.

Nhưng vẫn còn 90 phút ở trận lượt về, chúng tôi cần phải tiếp tục nỗ lực và hạn chế sai lầm. AC Milan sẽ trở lại rất mạnh mẽ, chúng tôi cần lường trước điều đó".

Trong khi đó, HLV Stefano Pioli của AC Milan nhấn mạnh: "Chúng tôi đã có một trận đấu hay. Sẽ là hợp lý hơn với một kết quả hòa, nhưng dẫu sao vẫn còn một trận đấu nữa để chúng tôi xoay chuyển cục diện.

Tôi thích cái cách các cầu thủ AC Milan chơi bóng trong hiệp hai ở trận đấu này. Nếu duy trì được sự mạnh mẽ và dám mạo hiểm hơn nữa, chúng tôi đủ sức giành chiến thắng trong trận lượt về".

