Bà chủ siêu thị Viet My gốc Việt bị cướp bắn chết ở Mỹ

Thanh Vu — người gốc Việt và là chủ siêu thị Viet My đã hoạt động hơn 30 năm tại khu Village de l'Est ở New Orleans East — bị bắn chết vào tối ngày đầu năm mới, trang nola.com dẫn lời con gái nạn nhân xác nhận thông tin trên.