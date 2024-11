Bà xã cựu tuyển thủ Anh nói gì về bê bối tin nhắn sex của chồng?

Vợ Jenas chia sẻ về khó khăn sau bê bối tin nhắn sex của chồng

Hôm 23/8 vừa qua, Jermaine Jenas đã bị BBC chấm dứt hợp tác Match Of The Day và The One Show sau khi các nhân viên nữ nhân viên chương trình The One Show tố cáo cựu tuyển thủ Anh đã gửi những tin nhắn sex quấy rối họ.

Sau khi bị BBC sa thải, Jenas đã phủ nhận chuyện anh gửi tin nhắn quấy rối các đồng nghiệp. Thế nhưng, cựu sao 41 tuổi vẫn lên tiếng xin lỗi bà xã Ellie Penfold.

Jenas và bà xã Ellie Penfold. Ảnh: Instagram nhân vật.

Mới đây, Ellie Penfold đã chính thức giới thiệu Preppy tại London. Đây là thương hiệu chăm sóc cá nhân dành riêng cho trẻ em và thanh thiếu niên được cô đồng sáng lập cùng đối tác kinh doanh Steph Leggit. Buổi ra mắt đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của Ellie, dù cô đang đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống gia đình.

Chia sẻ tại sự kiện, Ellie cho biết: "Đây là khoảng thời gian vô cùng khó khăn, gian khổ đối với tôi và gia đình. Tôi chỉ tập trung vào con cái và xây dựng thương hiệu Preppy của mình.

Bây giờ tôi chỉ muốn tiến về phía trước. Tất nhiên điều này rất khó khăn với tôi nhưng mối quan tâm duy nhất của tôi là con cái và điều đó sẽ không thay đổi.

Tôi đã làm việc cho thương hiệu này trong suốt 3 năm và đây là điều mà tôi vô cùng tự hào. Preppy ra đời với mục tiêu cung cấp các sản phẩm chăm sóc cá nhân chất lượng cao và an toàn cho lứa tuổi trẻ em, thanh thiếu niên. Buổi ra mắt có sự tham gia của hai trong số ba người con của Ellie tại Battersea, nhấn mạnh ý nghĩa gia đình trong hành trình phát triển thương hiệu này".

Bên cạnh đó, Ellie cũng khẳng định rằng, Jenas vẫn ủng hộ quyết định ra mắt thương hiệu Preppy: "Jermaine rất hào hứng với dự án này và những lợi ích mà nó có thể mang lại cho tôi với tư cách là một người mẹ đi làm".

Ellie là người chưa bao giờ tìm kiếm sự chú ý từ công chúng. Cô đã âm thầm chuẩn bị cho dự án Preppy trong suốt 3 năm qua. Với sự ra mắt này, cô không chỉ khẳng định sự độc lập trong sự nghiệp mà còn cho thấy quyết tâm vượt qua những thử thách cá nhân để tập trung vào tương lai cho bản thân và các con.

Jenas và Ellie kết hôn vào năm 2011. Đến thời điểm này, họ đã có với nhau 2 cô con gái và 1 cậu con trai. Trong buổi lễ ra mắt thương hiệu Preppy, bà xã cựu sao Tottenham không đeo nhẫn cưới.