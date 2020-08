Bắc Kạn: Hai tử tù tự sát trong phòng giam

Nguồn tin của Dân Việt cho biết, sáng 1/8, tại Trại Tạm giam, Công an tỉnh Bắc Kạn, hai tử tù vừa bị tuyên án tử hình trong vụ vận chuyển trái phép 22 bánh heroin đã treo cổ tự sát tại phòng giam.

Các đối tượng cùng tang vật trong vụ án vận chuyển trái phép 22 bánh heroin cùng ma túy dạng viên khác.

Cụ thể, khoảng 9h sáng 1/8, giám thị của Trại Tạm giam, Công an tỉnh Bắc Kạn đã phát hiện hai phạm nhân là Lương Văn Bằng (SN 1988) và Lăng Văn Vân, (SN 1988) cùng trú xóm Lũng Luông, xã Quang Long, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng đã thắt cổ tự tự.

Trao đổi với PV, ông Hà Văn Tuyên, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn xác nhận tại Trại Tạm giam, Công an tỉnh Bắc Kạn sáng 1/8 có xảy ra vụ việc trên. Theo ông Tuyên, hôm qua cơ quan công an đã tiến hành các thủ tục khám nghiệm.

Đây là các đối tượng vừa bị Tòa án tỉnh Bắc Kạn tuyên án tử hình, bị tạm giam tại Trại Tạm giam, Công An Tỉnh Bắc Kạn.

Dân Việt trước đó đã thông tin vụ Công an dùng máy xúc chặn 2 ô tô, bắt 3 kẻ chở 22 bánh heroin. Theo đó khoảng 11h ngày 3/9, tại phố Nà Hái, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông (tỉnh Bắc Kạn), cơ quan công an huyện này đã dùng máy xúc và ô tô chặn xe, khống chế tại chỗ 3 đối tượng vận chuyển trái phép ma túy đang di chuyển theo hướng Bắc Kạn - Cao Bằng.



Đối tượng Lương Văn Bằng bị Công an huyện Bạch Thông bắt giữ trong vụ vận chuyển trái phép ma túy.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm Lăng Văn Vân (SN 1988), Lăng Văn Thủy (SN 1975) và Lương Văn Bằng (SN 1988). Cả 3 đối tượng cùng trú tại xóm Lũng Luông, xã Quang Long, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng. Cơ quan cảnh sát điều tra đã thu giữ được 22 bánh heroin, cùng một số ma túy tổng hợp dạng viên khác.

Ngày 29/7, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử đối với 3 bị cáo gồm: Lăng Văn Thủy, Lương Văn Bằng, Lăng Văn Vân về tội "vận chuyển trái phép chất ma túy", tuyên xử 3 bị cáo mức án tử hình về tội danh trên.