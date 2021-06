Bị thu bộ kích điện đánh cá, dùng xăng đốt xe ô tô tại trụ sở công an phường

Ngày 4/6, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đơn vị đang tiến hành điều tra, xử lý nghiêm đối tượng Ngô Văn Thịnh (SN 1984, trú tại khu phố Phù Khê Đông, phường Phù Khê, thị xã Từ Sơn) - người dùng xăng đốt hai xe ô tô của hai cán bộ Công an phường Phù Khê.

Thời gian qua, lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh đã tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về công tác phòng, chống dịch, đến nay đã trực tiếp và đề nghị xử phạt trên 1.000 trường hợp vi phạm với tổng số tiền trên 2,1 tỷ đồng; khởi tố 1 vụ, 1 đối tượng về hành vi chống người thi hành công vụ tại chốt kiểm soát xã Song Liễu, huyện Thuận Thành.

Trước đó, hồi 0h ngày 1/6, tại trụ sở Công an phường Phù Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh xảy ra vụ cháy 2 xe ô tô của hai cán bộ Công an phường Phù Khê. Sau khi vụ việc xảy ra, các cán bộ Công an phường đã kịp thời tổ chức chữa cháy, tuy nhiên 2 xe đã bị cháy phần vỏ bên ngoài và một số bộ phận, thiệt hại tài sản trên 200 triệu đồng.



Xác định vụ việc có dấu hiệu của tội phạm “Hủy hoại tài sản”, đối tượng gây án với hành vi manh động, côn đồ, coi thường pháp luật và có thể do trả thù cá nhân đối với lực lượng phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an thị xã Từ Sơn phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh khẩn trương tập trung cao tiến hành điều tra.

Bằng các hoạt động nghiệp vụ, Cơ quan điều tra đã làm rõ đối tượng gây án là Ngô Văn Thịnh.

Lực lượng chức năng xác định hồi 16h ngày 28/5m, Công an phường Phù Khê phát hiện có khoảng 40 người tụ tập xung quanh ao cá trước trường Tiểu học Phù Khê, vi phạm các quy định về giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.

Lực lượng Công an phường đã đến kiểm tra và yêu cầu nhân dân giải tán, đồng thời phát hiện dưới ao cá có Ngô Văn Thịnh dùng kích điện bắt cá. Đây là nguyên nhân dẫn đến việc người dân tập trung đông để xem.

Công an phường Phù Khê lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ hành chính 1 bộ kích điện đánh cá. Khoảng 21h ngày 28/5, Thịnh đến trụ sở Công an phường Phù Khê xin lại bộ kích điện trên nhưng không được giải quyết, Công an phường cương quyết xử lý theo quy định.

Ngô Văn Thịnh ra về, nảy sinh ý định trả thù lực lượng Công an phường nên đã mua xăng, đến 23h40 ngày 31/5 trèo vào trụ sở Công an phường Phù Khê, dùng xăng đốt hai xe ô tô trên rồi đi về nhà.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập, ngày 1/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Từ Sơn ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, ngày 2/6 ra Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và Quyết định tạm giữ đối với Ngô Văn Thịnh về hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản".

Hiện lực lượng Công an đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án; đồng thời phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân thị xã Từ Sơn xác định đây là vụ án điểm để điều tra truy tố, xét xử đối tượng trong thời gian sớm nhằm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến nhân dân, nhất là trong thời điểm cả hệ thống chính trị và nhân dân đang tập trung thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Thời gian qua, Công an tỉnh bắc Ninh đã tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về công tác phòng, chống dịch, đến nay đã trực tiếp và đề nghị xử phạt trên 1.000 trường hợp vi phạm với tổng số tiền trên 2,1 tỷ đồng; khởi tố 1 vụ, 1 đối tượng về hành vi chống người thi hành công vụ tại chốt kiểm soát xã Song Liễu, huyện Thuận Thành.

Trong ngày 3/6, lực lượng chức năng đã lập biên bản, xử phạt 98 trường hợp, trong đó 30 trường hợp không đeo khẩu trang (Từ Sơn 3, Lương Tài 9, Quế Võ 6, TP.Bắc Ninh 2); 52 trường hợp ra khỏi nhà khi không cần thiết (TP.Bắc Ninh 42, Yên Phong 10); 16 trường hợp không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch (Quế Võ 12, TP.Bắc Ninh 4), với tổng số tiền phạt 153,6 triệu đồng.