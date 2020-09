Bắc Ninh: Đề nghị công nhận huyện cuối cùng đạt chuẩn nông thôn mới

Chị ĐỗThị Bé (thôn Yên Hậu, xã Hòa Tiến) - học viên tốt nghiệp lớp nghề trồng rau an toàn do Trung tâm Dạy nghề huyện tổ chức, chăm sóc ruộng dưa chuột trồng theo phương pháp an toàn.