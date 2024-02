Bác sĩ lý giải số ca đột quỵ gia tăng mạnh trong dịp Tết

Tin từ Bệnh viện Quân đội 108 cho biết, trong 7 ngày nghỉ tết Nguyên đán (từ 30 tháng Chạp đến mùng 7 Tết tức 8/2 đến 15/2), khoa Đột quỵ não của bệnh viện đã tiếp nhận số bệnh nhân đột quỵ não tăng vọt.

Cụ thể, tổng bệnh nhân nhập viện cấp cứu là 68 bệnh nhân (ngày cao điểm nhất vào ngày mùng 4 Tết đã thu dung 15 bệnh nhân) tăng 20-30% so với ngày thường.

Trong đó có 28 bệnh nhân bệnh nhân cần can thiệp nội mạch cấp cứu (16 ca nhồi máu não sớm can thiệp lấy huyết khối bằng dụng cụ cơ học, 12 ca xuất huyết dưới nhện can thiệp nút túi phình động mạch) và 5 bệnh nhân cần phẫu thuật giải áp kết hợp đặt dẫn lưu não thất mở cấp cứu (xuất huyết não lớn hoặc xuất huyết dưới nhện có lụt máu não thất).



Khoa Đột quỵ não đã phối hợp cùng nhóm đột quỵ - mạch máu não tổ chức cấp cứu và điều trị bệnh nhân đột quỵ, trong đó đa số là cấp cứu tối khẩn cấp và bệnh nhân nặng chuyển tuyến từ các bệnh viện tuyến dưới ở khu vực miền Bắc.

Một bệnh nhân đột quỵ não tăng vọt dịp Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024. Ảnh BVCC

TS, bác sĩ Nguyễn Văn Tuyến, Chủ nhiệm Khoa Đột quỵ não, Phó Viện trưởng Viện thần kinh – Bệnh viện Quân đội108 cho biết, những dịp lễ tết thường số lượng bệnh nhân đến cấp cứu đột quỵ rất đông do tuyến dưới chuyển tuyến nhiều hơn, tuy nhiên chưa năm nào tăng đột biến như năm nay, tình trạng quá tải xảy ra ngay từ những ngày đầu Tết Nguyên đán.



TS Tuyến lý giải, nguyên nhân của sự gia tăng bất thường này là do khí hậu thay đổi thất thường. Bên cạnh đó, trong dịp Tết mải tụ tập, vui vẻ bên gia đình, bạn bè, một số bệnh nhân không dùng hoặc dùng không đúng phác đồ điều trị thuốc điều trị huyết áp (đặc biệt là bệnh nhân trẻ). Điều này dẫn đến huyết áp tăng cao và dẫn đến các đột quỵ não.

TS Tuyến cũng khuyến cáo, người dân không nên chủ quan với sức khỏe, dù là người già hay người trẻ.

Mọi người cần duy trì lối sống lành mạnh, luyện tập thể thao, ăn uống khoa học, không lạm dụng rượu bia, không hút thuốc lá.

Những người có bệnh nền như tăng huyết áp cần duy trì điều trị, uống thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ để tránh hậu quả khôn lường đến từ nguy cơ đột quỵ não.