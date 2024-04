Bác sĩ ở Đồng Nai sát hại người tình, có thể bị xử lý thế nào?

Bác sĩ giết người tình rồi phân xác vứt ở nhiều nơi

Liên quan vụ bác sĩ ở Đồng Nai sát hại, theo thông tin ban đầu, nghi can gây án là Danh Sơn (36 tuổi, ngụ xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu) là bác sĩ ngoại khoa đang làm việc tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Nạn nhân là chị T.T.B.N. (37 tuổi, ngụ Biên Hòa, Đồng Nai).

Cơ quan điều tra bắt giữ bác sĩ trong vụ giết người phân xác. Ảnh: CACC

Tại cơ quan công an, bác sĩ Sơn khai nhận đã sát hại nạn nhân do xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm. Sau khi sát hại nạn nhân, nghi can đã phân thi thể thành nhiều phần mang đi bỏ ở nhiều nơi để phi tang nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Theo lời khai của Danh Sơn, khoảng 1 năm nay, ông Sơn có quan hệ tình cảm với chị N.. Thời điểm này, cả hai người đã có gia đình riêng. Gần đây, chị N. thông báo đã có thai là con với ông Sơn. Sợ gia đình biết chuyện sẽ ảnh hưởng đến danh dự và công việc của cả hai người nên Danh Sơn đã tìm cách xử lý.

Trưa 13/4, Danh Sơn đang trực tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai thì chị N. đến nói chuyện, cùng bàn cách giải quyết. Ít phút sau, nghe chị N. than mệt, Danh Sơn đã tiến hành truyền nước cho chị N. tại phòng trực của mình.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định, nghi can đã dùng thuốc an thần bơm vào bình truyền nước vượt liều lượng cho phép nhiều lần với mục đích làm cho người tình tử vong.

Sau đó, Danh Sơn đã dùng dao mổ phân xác nạn nhân đem phi tang trong Khu công nghiệp ở TP Biên Hòa và ở khu rừng thuộc xã Thiện Tân, huyện Vĩnh Cửu.

Quá trình khám xét nơi ở và nơi làm việc của nghi can này, cơ quan điều tra đã thu giữ một khẩu súng, 5 viên đạn và 2 nhẫn màu vàng nghi của nạn nhân.

Phạm nhiều tội danh đặc biệt nghiêm trọng

Trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, với kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai của người làm chứng, lời khai của nghi phạm, kết quả giám định pháp y tử thi, kết quả thu thập dữ liệu điện tử, cơ quan điều tra sẽ khởi tố bác sĩ này về tội Giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự với nhiều tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự như bằng cách lợi dụng nghề nghiệp, vì động cơ đê hèn…nên hình phạt mà nghi phạm có thể đối mặt là rất nghiêm khắc.

Điều đáng chú ý, sau khi sát hại nạn nhân, nghi phạm còn thực hiện hành vi xâm phạm đến thi thể nạn nhân để thực hiện hành vi che giấu tội phạm. Cơ quan điều tra cũng có thể xem xét xử lý nghi phạm về tội Xâm phạm thi thể theo quy định tại điều 319 Bộ luật hình sự.

Ngoài ra, hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng là khẩu súng côn quay được tìm thấy tại nhà nghi phạm cũng là hành vi vi phạm pháp luật đến mức bị xử lý hình sự nên nghi phạm có thể sẽ bị xử lý hình sự them về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng theo điều 304 Bộ luật hình sự.

Đối với hai chiếc nhẫn của nạn nhân tìm thấy tại nhà nghi phạm, cơ quan điều tra sẽ làm rõ việc chiếm giữ các tài sản này của nạn nhân như thế nào, nếu có căn cứ cho thấy nghi phạm đã dùng vũ lực để chiếm đoạt tài sản của nạn nhân, có thể xử lý hình sự đối tượng này thêm một tội danh nữa là tội cướp tài sản.

Theo ông Cường, đây là vụ việc khá bất ngờ bởi trong tâm tưởng, suy nghĩ của mọi người, bác sĩ là nghề cứu người, người hành nghề bác sĩ thường sẽ là những người có tấm lòng nhân hậu, biết yêu thương chia sẻ.

Tuy nhiên, trong vụ việc này nghi phạm giết người một cách rất lạnh lùng, tàn nhẫn, bất chấp luân thường đạo lý, bất chấp pháp luật, ngoài ra còn tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng như những kẻ côn đồ, lưu manh trong xã hội.