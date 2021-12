Bamboo Airways bảo trợ vận chuyển hàng không cho đoàn Việt Nam tham dự Triển lãm Thế giới EXPO 2020 Dubai

Đây là loạt sự kiện quan trọng bậc nhất của Việt Nam tại Triển lãm Thế giới EXPO 2020 Dubai đang diễn ra tại UAE.



Đơn vị vận chuyển hàng không chính thức

Theo đó, Bamboo Airways sẽ cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng không định hướng 5 sao cho đoàn nghệ sĩ tham gia Chương trình nghệ thuật với chủ đề "Dòng chảy bất tận – The Eternal Flow" tới Dubai. Hãng cũng tài trợ loạt vé khứ hồi trên đường bay nội địa cho các thành viên tham gia chương trình nói trên.

Chương trình nghệ thuật với chủ đề "Dòng chảy bất tận – The Eternal Flow" sẽ diễn ra vào Ngày Quốc gia Việt Nam 30/12/2021 trong khuôn khổ Chương trình Triển lãm Thế giới EXPO 2020 Dubai, UAE. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cục Hợp tác quốc tế - Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông và Công ty Tấm và Cám cùng phối hợp thực hiện chương trình này.

Lãnh đạo Bamboo Airways và lãnh đạo của sự kiện Ngày Quốc gia Việt Nam ký kết hợp đồng bảo trợ vận chuyển hàng không

Với sự đồng hành của Bamboo Airways, đoàn nghệ sĩ, nghệ nhân, diễn viên… tham gia chương trình sẽ được tận hưởng dịch vụ hàng không định hướng 5 sao quốc tế trên dòng tàu bay thân rộng hiện đại, cùng các dịch vụ đi kèm như: suất ăn và đồ uống chất lượng…. Các chuyến bay của Hãng được đánh giá cao về sự an toàn tuyệt đối, sự đúng giờ nhất toàn ngành xuyên suốt các năm và phong thái phục vụ chuyên nghiệp, ân cần, tận tâm của đội ngũ chiêu đãi viên.

"Là nhà vận chuyển hàng không chính thức cho Chương trình nghệ thuật với chủ đề "Dòng chảy bất tận – The Eternal Flow", chúng tôi cam kết sẵn sàng tạo mọi điều kiện về hành trình di chuyển cho đoàn nghệ sĩ Việt Nam đến Dubai. Đồng hành cùng chương trình, chúng tôi kỳ vọng sẽ góp phần giới thiệu ra thế giới nền văn hóa Việt Nam phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc đang tiếp tục được bảo tồn, gìn giữ và phát huy. Từ đó nâng tầm vị thế, hình ảnh đất nước, con người Việt Nam trên trường quốc tế", lãnh đạo hãng hàng không Bamboo Airways cho biết.

Bên cạnh việc mang tới hàng triệu cơ hội bay với dịch vụ định hướng 5 sao cho khách hàng, Bamboo Airways luôn đồng hành cùng các hoạt động xã hội, văn hóa, thể thao như tài trợ vận chuyển chính thức cho cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021, nhà tài trợ chính và cũng là nhà tài trợ vận chuyển cho giải bóng đá Cúp Quốc gia trong 3 năm liên tiếp, tài trợ giải bóng chuyền Vô địch Quốc gia, cũng như tài trợ vận chuyển các CLB Hà Nội, CLB TP HCM, CLB Đông Á Thanh Hóa…

Đại tiệc nghệ thuật đặc sắc

Chương trình nghệ thuật "Dòng chảy bất tận – The Eternal Flow" là chương trình giới thiệu ra thế giới một Việt Nam với nền văn hóa phong phú, đậm đà bản sắc dân tộc, các giá trị truyền thống và những tinh hoa văn hóa được hình thành, bảo tồn, phát huy qua hàng nghìn năm lịch sử.

Chương trình sẽ có sự góp mặt của Hoa hậu H'Hen Niê, Hoa hậu Đỗ Trần Khánh Ngân, Á hậu Mâu Thủy, Á hậu Hoàng My, Á hậu Kim Duyên, Á khôi Bùi Minh Anh, Á khôi Ngô Mỹ Hải, Á hậu Hà Thu, Á hậu Lệ Hằng… các người mẫu Hương Ly, Trà My, Mộng Tuyền, Hồng Nhung, Kim Phương… và 64 người mẫu Quốc tế. Hoa hậu H'Hen Niê chính thức trở thành đại sứ hình ảnh của Chương trình nghệ thuật "Dòng chảy bất tận - The Eternal Flow" sẽ diễn ra trong Ngày Quốc gia Việt Nam tại EXPO Dubai 30/12/2021.

Ngoài ra, hơn 150 nghệ sĩ, nghệ nhân, diễn viên trình diễn nhạc cụ dân tộc, dân ca, tạp kỹ… đến từ Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam, Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Đoàn nghệ nhân Cồng Chiêng Tây Nguyên (Đắk Nông), Đoàn Dân ca Quan họ Bắc Ninh hứa hẹn sẽ mang đến những tiết mục nghệ thuật đặc sắc, mãn nhãn tại EXPO 2020 Dubai.

Chương trình nghệ thuật "Dòng chảy bất tận – The Eternal Flow" thuộc sự kiện Ngày Quốc gia Việt Nam (30/12/2021). Đây là sự kiện quan trọng bậc nhất của Việt Nam tại EXPO 2020 Dubai với chuỗi hoạt động phong phú như: Nghi lễ Thượng cờ Việt Nam; Lễ diễu hành, trình chiếu cờ đỏ sao vàng tại Al Wasl - một trong những quảng trường mái vòm 360 độ lớn nhất thế giới; chương trình biểu diễn nghệ thuật thời trang "Dòng Chảy Bất Tận – The Eternal Flow" có quy mô lớn tại sân khấu ngoài trời nơi diễn ra Lễ Khai mạc EXPO Dubai; Tuần phim Việt Nam; Triển lãm tranh của "thần đồng hội họa" Xèo Chu; chương trình giới thiệu quốc gia và thông tin về chính sách đối ngoại, kinh tế, đầu tư, thương mại, du lịch Việt Nam, road-show quảng bá du lịch…