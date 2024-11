Bán 7 ô tô của công ty, người đàn ông tham ô hơn 2 tỷ đồng để đánh bạc

Ngày 20/11, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Lâm Học (SN 1982, trú phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) về tội "Tham ô tài sản".

Theo cáo trạng, Lâm Học được giao nhiệm vụ là người đứng đầu chi nhánh và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh, quản lý tài sản của Công ty Cổ phần Carpla chi nhánh Đà Nẵng.



Trong khoản thời gian từ tháng 9/2022 đến tháng 12/2022, thông qua mối quan hệ quen biết với Phạm Phú T. (SN 1981, trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng), Lâm Học đã thực hiện nhiều vụ mua bán xe ô tô tại chi nhánh Carpla Đà Nẵng, đã ứng tiền của công ty vào mục đích mua xe ô tô cho công ty phục vụ hoạt động kinh doanh.

Lợi dụng sự tin tưởng của lãnh đạo Công ty Carpla, trong việc bổ nhiệm người đứng đầu để giao quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh tại Chi nhánh Công ty Carpla Đà Nẵng và tâm lý nể nang của nhân viên Chi nhánh Carpla Đà Nẵng, Lâm Học đã chỉ đạo nhân viên trình ký duyệt mua xe và tự mình sử dụng quyền hạn được giao để duyệt mua, bán xe 7 xe ô tô, từ đó chiếm đoạt tài sản của Công ty cổ phần Carplal số tiền 2.117.000.000 đồng.

Bị cáo Lâm Học tại toà. Ảnh: C.N

Theo Học khai, ngoài xe ô tô biển kiểm soát (BKS) 43A-517.xx do Học đứng tên chủ sở hữu ra, toàn bộ việc tìm kiếm thông tin, trao đổi, mua bán 6 xe còn lại đều do Phạm Phú T. trực tiếp thực hiện thông qua nguồn thông tin từ các hội nhóm mua bán xe cũ trên mạng xã hội Facebook.

Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được Lâm Học sử dụng để tiêu xài cá nhân và đánh bạc qua mạng hết.

Liên quan đến Phạm Phú T., ngày 27/7, Lâm Học đã làm đơn tố giác hành vi của Phạm Phú T. đến Cơ quan CSĐT, Công an TP. Đà Nẵng. Xét thấy việc điều tra, xác minh, xử lý hành vi có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các hành vi vi phạm pháp luật khác do Phạm Phú T. thực hiện và không thể tiến hành điều tra, kết luận trong cùng vụ án này. Cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng đã ra Quyết định tách hành vi và tài liệu liên quan, để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong vụ án này, hành vi phạm tội của Lâm Học có tình tiết tăng nặng "phạm tội 2 lần trở lên".

Tại Tòa, Học thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, đồng thời tác động gia đình khắc phục số tiền 47 triệu đồng.

HĐXX TAND TP. Đà Nẵng tuyên phạt Lâm Học mức án 18 năm tù về tội "Tham ô tài sản".