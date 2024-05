Bàng hoàng phát hiện thi thể đôi nam nữ dưới ao tại Bắc Giang

Ngày 4/5, Công an thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ phát hiện 2 thi thể nam nữ dưới ao thuộc tổ dân phố My Điền 1, phường Nếnh.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ phát hiện thi thể đôi nam nữ dưới ao ở Bắc Giang. Ảnh Đ.X

Theo đó, vào sáng sớm cùng ngày, người dân tổ dân phố My Điền 1 phát hiện 2 thi thể (1 nam, 1 nữ) nổi ở ao nên báo cho lực lượng công an. Ngay sau đó, Công an thị xã Việt Yên và Công an phường Nếnh có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp với các đơn vị liên quan trục vớt hai thi thể.

Quá trình kiểm tra giấy tờ tùy nhân xác định nam giới là Lô Văn D, (SN 1998 trú tại thôn Nam, xã Yên Phúc, huyện Văn Quan, Lạng Sơn); nữ giới là Hoàng Thúy V, (SN 2001 trú tại xã Tân Văn, huyện Bình Gia, Lạng Sơn).

Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành khám nghiệm tử thi đồng thời xác minh những vấn đề liên quan khác.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.