Bảo hiểm Agribank - Công ty Bảo hiểm uy tín năm 2024

Top 10 Công ty Bảo hiểm uy tín được xây dựng dựa trên nguyên tắc khoa học và khách quan. Các doanh nghiệp được đánh giá, xếp hạng dựa trên 3 tiêu chí chính: (1) Năng lực tài chính thể hiện trên báo cáo tài chính năm gần nhất; (2) Uy tín truyền thông được đánh giá bằng phương pháp Media Coding - mã hóa các bài viết về doanh nghiệp trên các kênh truyền thông có ảnh hưởng; (3) Khảo sát đối tượng nghiên cứu và các bên liên quan được thực hiện cập nhật đến tháng 5/2024.



Báo cáo cũng chỉ ra thách thức lớn nhất của ngành Bảo hiểm trong năm 2023 là kênh bán hàng chủ lực - bancassurance, đã gặp phải nhiều thông tin tiêu cực, dẫn đến sự sụt giảm doanh thu lần đầu tiên sau một thập kỷ tăng trưởng ổn định. Sự suy giảm này đã ảnh hưởng nặng nề đến niềm tin của khách hàng và đối tác, gây khó khăn trong việc duy trì thị phần và thu hút khách hàng mới.

Tuy nhiên, sau khủng hoảng truyền thông, các doanh nghiệp đã mạnh mẽ áp dụng các biện pháp cải thiện chất lượng dịch vụ và minh bạch trong quy trình bán hàng, đồng thời nâng cao năng lực đội ngũ tư vấn viên thông qua các chương trình đào tạo chuyên sâu. Thêm vào đó, chính sách bảo hiểm mới được ban hành đã góp phần làm tăng niềm tin của khách hàng vào các sản phẩm bảo hiểm, cải thiện môi trường kinh doanh và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển. Các quy định mới đã giúp thắt chặt quản lý, nâng cao tính minh bạch và bảo vệ quyền lợi của khách hàng, từ đó giảm thiểu rủi ro hủy hợp đồng và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của thị trường.

Theo số liệu từ Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, doanh thu phí toàn thị trường bảo hiểm giảm 8,3% so với năm trước. Doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực nhân thọ ghi nhận sự sụt giảm đáng kể lên tới 12,5%; lĩnh vực phi nhân thọ chịu ảnh hưởng nặng nề từ thị trường bảo hiểm nhân thọ nên ghi nhận mức độ tăng trưởng khiêm tốn 2,4%.

Góp mặt với vị trí thứ 9 trong bảng xếp hạng, trong năm 2023 Bảo hiểm Agribank đã có những cải tiến đáng kể như: hoàn thành sớm mục tiêu phát triển mạng lưới hiện Bảo hiểm Agribank đã có 20 chi nhánh trên toàn quốc; tăng vốn điều lệ lên 723,9 tỷ đồng; Ký thỏa thuận hợp tác toàn diện với Agribank và ký hợp đồng Tổng đại lý bảo hiểm tập trung; Cơ cấu lại bộ máy tại Trụ sở chính và kiện toàn nhân sự các cấp… Với những nỗ lực không ngừng kết thúc năm 2023, Bảo hiểm Agribank đã đạt 308 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế hoàn thành 101% kế hoạch. ROE đạt 16,8%/năm. Cổ tức đạt 51,34% và được xếp loại 1A theo Thông tư 195 của Bộ Tài chính.

Năm 2024, kinh tế Việt Nam được đánh giá có tín hiệu phục hồi khả quan, tạo điều kiện cho môi trường kinh doanh thuận lợi. Theo kết quả khảo sát mới đây của Vietnam Report, có đến 45,5% doanh nghiệp kỳ vọng ngành Bảo hiểm sẽ tăng trưởng từ 5 - 10% trong năm nay. Hòa cùng khát vọng ấy, năm 2024, Bảo hiểm Agribank đặt mục tiêu doanh thu kinh doanh bảo hiểm đạt 2.634 tỷ đồng, tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu ROE tối thiếu 15%/năm; cổ tức tối thiểu 14%/1 cổ phần. Theo số liệu của Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam tăng trưởng của Bảo hiểm Agribank lũy kế trong 5 tháng đầu năm 2024 đã đạt trên 10%

Theo Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, ngành Bảo hiểm Việt Nam đang hướng tới một năm đầy triển vọng với những mục tiêu tài chính đáng chú ý. Cụ thể, tổng tài sản của ngành ước tính đạt 1.004.421 tỷ đồng, phản ánh mức tăng trưởng ấn tượng 9,97% so với năm 2023. Dự kiến năm 2024, ngành Bảo hiểm đóng góp tích cực cho nền kinh tế thông qua số vốn đầu tư ước đạt 850.264 tỷ đồng, tăng 11,51% so với năm trước. Tổng doanh thu phí bảo hiểm dự kiến đạt 243.472 tỷ đồng, trong đó BHPNT ước đạt 79.687 tỷ đồng (+12%) và BHNT ước đạt 163.785 tỷ đồng (+5%). Trong 4 tháng đầu năm 2024, tổng tài sản của ngành ước đạt 942,7 nghìn tỷ đồng, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước; đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 781,9 nghìn tỷ đồng, tăng 8,5%.