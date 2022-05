BHXH Việt Nam và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam vừa ban hành hành Kế hoạch liên tịch số 1731/KHLT-BHXH-BĐVN ngày 29/4/2022 về việc tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội (BHXH) toàn dân, truyền thông, vận động người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình với chủ đề: “Bảo hiểm xã hội- Điểm tựa của bạn và gia đình”.

Phát động lễ ra quân hưởng ứng tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội trên toàn quốc

Kế hoạch nêu rõ, tháng 5 là Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân và để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2022, hướng tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân, trong tháng 5/2022, BHXH Việt Nam phối hợp với Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam ban hành Kế hoạch liên tịch tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân- Truyền thông, vận động người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Một lễ ra quân tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, BHYT do BHXH Hà Nội và Bưu điện Hà Nội phối hợp tổ chức. Ảnh BHXH VN

Cụ thể, nhằm thông tin, truyền thông chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT. Qua đó, khẳng định sự quan tâm sâu sắc, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ đối với sự nghiệp ASXH cho toàn thể Nhân dân.

Tăng cường truyền thông về công tác phối hợp tổ chức thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH; Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ Nhân dân trong tình hình mới, góp phần khẳng định quyết tâm chính trị cao trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT theo tinh thần các Nghị quyết của Đảng trong toàn hệ thống chính trị- xã hội, quyết liệt trong thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, BHYT; nỗ lực phấn đấu hướng tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân.

Truyền thông, vận động trưc tiếp đối với chủ thể là nông dân và lao động khu vực phi chính thức, chú trọng đến các nhóm chủ thể tiềm năng, về quyền lợi và lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; những rủi ro khi không tham gia BHXH, BHYT, từ đó thay đổi nhận thức, hành động và thói quen của người dân, chủ động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, BHYT hộ gia đình để đảm bảo an sinh, ổn định cuộc sống. Đồng thời, truyền thông đến nhóm NLĐ dừng tham gia BHXH bắt buộc đang bảo lưu thời gian để tư vấn, vận động người lao động không nhận bảo hiểm xã hội một lần, tiếp tục chuyển sang tham gia BHXH tự nguyện.

Cán bộ bưu điện Hà Nội cùng tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội, BHYT. Ảnh BHXH VN

Để đạt được mục tiêu, Kế hoạch yêu cầu, Lễ ra quân được triển khai đồng bộ từ Trung ương đến cấp tỉnh, huyện trong toàn quốc. Hình thức truyền thông, vận động phải trực quan, sinh động, ấn tượng để người dân dễ hiểu, dễ nhớ. Nội dung truyền thông đảm bảo đúng quy định của pháp luật về BHXH, BHYT; bám sát quan điểm chỉ đạo, mục tiêu của Nghị quyết số 28 và Nghị quyết số 20, trong đó nêu bật lên ý nghĩa, quyền và lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Dự kiến phát triển được 10.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Cùng với đó, Kế hoạch cũng nhằm mục đích đảm bảo phát triển số người tham gia BHXH tự nguyện trong và sau Lễ ra quân, dự kiến phấn đấu phát triển được 10.000 người tham gia. Phát huy vai trò của cơ quan BHXH, Bưu điện các cấp trong công tác truyền thông, vận động người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình để tăng số người tham gia nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu được giao.

Xác định các nhóm chủ thể truyền thông phù hợp, trong đó tập trung vào các nhóm chủ thể tiềm năng như hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, chủ trang trại, thợ thủ công, lao động trong các hợp tác xã, làng nghề truyền thống; người làm nghề tự do có thu nhập như buôn bán, kinh doanh cá thể, tiểu thương, chủ nhà trọ, nhóm NLĐ dừng tham gia BHXH bắt buộc đang bảo lưu thời gian... để phát triển, duy trì người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Việc triển khai Lễ ra quân phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, thực hiện các quy định về phòng chống dịch Covid-19; quá trình truyền thông lưu động đảm bảo các quy định về an toàn giao thông.

Chủ đề và thông điệp truyền thông là "Bảo hiểm xã hội - Điểm tựa của bạn và gia đình"; Toàn dân tham gia BHXH, BHYT- Vì lợi ích bản thân, gia đình và cộng đồng; BHXH cho tất cả mọi người; Tham gia BHXH- Đóng góp hôm nay, để dành cho tương lai; Tham gia BHXH là bảo vệ cuộc sống của mỗi gia đình; BHXH tự nguyện- Chính sách an sinh vì hạnh phúc của mọi gia đình; BHXH tự nguyện- Điểm tựa an vui tuổi già; bảo hiểm xã hội tự nguyện vì quyền lợi hưu trí của NLĐ tự do; Hãy tham gia BHYT để được chia sẻ gánh nặng khi ốm đau, bệnh tật; BHYT- Tấm thẻ vàng hỗ trợ bạn khi không may gặp tai nạn rủi ro, bệnh hiểm nghèo.

Theo Kế hoạch, Lễ ra quân được tổ chức trên phạm vi toàn quốc trong 1 ngày 8/5/2022; với hình thức Lễ ra quân trực tuyến tại điểm cầu Trung ương và thực hiện tiếp sóng tại điểm cầu BHXH các tỉnh, thành phố, bảo hiểm xã hội các quận, huyện. Cùng với đó, tổ chức truyền thông lưu động bằng phương tiên ô tô và xe máy tại các điểm cầu trực tuyến (Trung ương và các tỉnh, thành phố); tại các quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố cấp huyện trên phạm vi toàn quốc...