Bắt đối tượng có 2 tiền án vác dao chém chú ruột trọng thương ở Quảng Nam

Ngày 6/1, nguồn tin cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Văn Sỹ (SN 1992, trú tổ 19 thôn Bàu Ốc, xã Cẩm Hà, TP. Hội An) về tội "Cố ý gây thương tích".

Cơ quan công an đọc lệnh khởi tố bắt tạm giam đối tượng Phạm Văn Sỹ chém chú ruột trọng thương. Ảnh: CAQN

Trước đó, vào ngày 20/9/2023, Phạm Văn Sỹ đã có hành vi dùng dao hăm dọa cha ruột của mình, thấy vậy ông Cường là chú ruột của Sỹ định chở anh trai của mình đi trốn thì bị Sỹ cầm dao đuổi theo, chém vào lưng, gây thương tích.

Phạm Văn Sỹ là đối tượng đã có tiền án về tội "Cố ý gây thương tích" và tiền sự về hành vi "sử dụng trái phép chất ma túy", là người có tâm lý, thần kinh không bình thường.

Các đối tượng bị bắt về tội gây rối trật tự công cộng. Ảnh: CAQN

Trước đó, ngày 4/1, Công an huyện Nông Sơn, Quảng Nam cũng đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 bị can gồm N.Đ.V (SN 2004, trú thôn Mỹ Nam, xã Đại Tân, huyện Đại Lộc); N.T.H (SN 2007 trú thôn Đại Khương, xã Đại Chánh, huyện Đại Lộc); M.V.V và H.V.T (cùng SN 2007 trú thôn An Bằng, xã Đại Thạnh, huyện Đại Lộc) về tội "gây rối trật tự công cộng" quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật hình sự.

Trong một sự việc khác, vào ngày 6/11/2023, V.L.M (SN 2010) và V.L.T.D (SN 2007 cùng trú thôn Phước Bình, xã Sơn Viên, huyện Nông Sơn) có mâu thuẫn với Đ.D.H (SN 2007 trú TDP Nông Sơn, TT Trung Phước, huyện Nông Sơn) nên M và D rủ H, V, V, T và 1 nhóm thanh niên ở huyện Nông Sơn đi đánh H.

Khoảng 19 giờ ngày 6/11/2023 một nhóm thanh niên khoảng 20 đối tượng đi xe máy từ xã Quế Lộc ra thị trấn Trung Phước tìm H. để đánh, trong quá trình di chuyển các đối tượng rút cán cờ phướng bằng sắt cắm dọc đường làm hung khí, la ré, kéo thanh sắt dưới đường gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Hiện 2 vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.