Bắt đối tượng thuê xe tự lái rồi dùng giấy tờ giả mang đi cầm cố

Thuê xe tự lái rồi mang đi cầm cố

Chiều 29/11, tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đang tạm giữ hình sự đối tượng Vũ Thành Trung (sinh năm 1987, ngụ TP.Biên Hòa) để tiếp tục điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Tội làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Bắt đối tượng dùng xe thuê để mang đi cầm cố. Ảnh: Công an Đồng Nai

Theo đó, vào chiều 15/7/2020, tại một quán cà phê ở phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa, Vũ Thành Trung đã ký hợp đồng thuê xe tự lái, hiệu Innova, biển số: 61A-542.58 của anh Đ.V.Q. (ngụ tỉnh Bình Dương) để đi công việc trong thời gian 10 ngày, với giá thuê xe là 10 triệu đồng.

Từ tháng 7/2020 đến tháng 9/2020, Trung tiếp tục thuê lại chiếc xe biển số: 61A-542.58 của anh Q. thêm 2 tháng với số tiền 25.000.000 đồng/tháng.

Đến cuối tháng 9/2020 khi đã hết hạn thuê xe, anh Q. liên tục gọi điện cho Trung yêu cầu trả xe thì Trung hứa hẹn nhiều lần nhưng không trả, sau đó thì không liên lạc được. Sau nhiều lần như vậy, anh Q. nghi ngờ đã bị Trung lấy mất xe nên làm đơn tố cáo Trung đến cơ quan công an.

Vào cuộc điều tra, công an phát hiện chiếc xe của anh Q. đã bị Trung đưa đi cầm cố cho anh N.Q.C. (ở ấp 7, xã An Phước, huyện Long Thành) với số tiền 250 triệu đồng. Và sau khi tiến hành điều tra, lấy lời khai từ những người liên quan, công an xác định, đối tượng Vũ Thành Trung có hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Tội làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Vì vậy Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can đối với Vũ Thành Trung để phục vụ điều tra. Tuy nhiên, trong thời gian này, Trung đã bỏ trốn.

Gần đây vào ngày 21/9/2022, công an đã ra quyết định truy nã đối với Vũ Thành Trung. Và mới đây vào sáng ngày 28/11/2022, khi Tổ công tác 161 Công an tỉnh Đồng Nai đang tuần tra trên địa bàn phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa thì phát hiện Vũ Thành Trung đang lẩn trốn tại một nhà trọ ở phường Long Bình Tân nên tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Vũ Thành Trung khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Trung khai: Do thiếu tiền tiêu xài nên sau khi thuê xe ô tô của anh Q, Trung đã liên hệ với một đối tượng (chưa rõ lai lịch) mua chứng nhận đăng ký xe giả (mang tên Đ.V.Q) rồi cầm cho anh N.Q.C, ở xã An Phước, huyện Long Thành lấy 250 triệu đồng. Khi lấy được tiền, mang tiêu xài cá nhân, thanh toán nợ nần rồi đi thuê trọ, lẩn trốn cho tới khi bị bắt.

Hiện công an tiếp tục điều tra vụ việc.