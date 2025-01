Bắt giam tài xế ô tô cầm cục gạch đánh người sau mâu thuẫn khi tham gia giao thông

Ngày 10/1, Cơ quan CSĐT Công an quận 1, TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Phước Pháp (SN 1993, quê An Giang) về hành vi gây rối trật tự công cộng.



Bắt giam tài xế ô tô cầm cục gạch đánh người sau mâu thuẫn tham gia giao thông

Theo điều tra ban đầu, khoảng 9h55 ngày 3/1, Pháp lái ô tô biển số 67H – 037.77 đi từ hướng Hai Bà Trưng rẽ phải vào đường Đinh Công Tráng, phường Tân Định.

Pháp tại thời điểm bị khởi tố, bắt giam. Ảnh: A.X.

Camera ghi lại diễn biến vụ việc. Ảnh: A.X.

Lúc này, Nguyễn Thanh Thuận cũng lái xe máy chạy trên đường. Cho rằng Pháp ép xe của mình nên khi đến đối diện số 80 đường Đinh Công Tráng, Thuận dùng tay trái gõ vào cửa kính xe của Pháp.

Do bực tức trước hành vi này của Thuận, Pháp xuống xe, dùng hai tay đánh liên tiếp nhiều lần vào mặt của Thuận gây thương tích.

Phát hiện sự việc, nhiều người đã đến can ngăn, Pháp vào ô tô định rời đi nhưng Thuận mở cửa phía trước bên phải ô tô và chỉ tay vào chửi bới.

Pháp xuống xe, dùng tay đánh 2 lần vào mặt của anh Thuận rồi đến bồn cây trên đường nhặt một cục gạch đánh vào đầu anh Thuận. Do được người dân can ngăn, Pháp cầm theo cục đá lên ô tô rời đi.

Khi anh Thuận tiếp tục lái xe máy chạy theo đến trước số 72 Thạch Thị Thạnh thì bị Pháp chặn xe lại. Sau đó, Pháp lấy cục gạch xông đến ném vào người anh Thuận nhưng anh Thuận né được.

Người này xông vào đánh nhau với anh Thuận bằng tay và quật ngã Thuận xuống đường, giằng co qua lại. Lúc này, có người xung quanh đến can ngăn nhưng Pháp vẫn xông vào đánh người.

Công an phường Tân Định, quận 1 ngay sau đó đã có mặt, đưa Thuận và Pháp về trụ sở công an làm việc. Tại trụ sở công an, Pháp thừa nhận hành vi phạm tội, nhiều lần dùng tay và gạch hành hung Thuận.

Từ các tài liệu chứng cứ thu thập được, sau khi củng cố hồ sơ, cơ quan CSĐT Công an quận 1 đã ra lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Phước Pháp về hành vi gây rối trật tự công cộng, xử lý nghiêm minh trước pháp luật để răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội.