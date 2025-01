Cuộc thi đầu tiên về tài chính cho Gen Z: Quán quân nhận 1 tỷ đồng, xe hơi và hợp đồng làm việc

Sân chơi dành cho giới trẻ với loạt giải thưởng vô tiền khoáng hậu

The Moneyverse - Vũ trụ đồng tiền chương trình truyền hình thực tế đầu tiên về quản lý đồng tiền và đầu tư tài chính dành cho GenZ. Cũng là hành trình duy nhất ứng dụng công nghệ thực thế ảo (VR) mới nhất thế giới được lên sóng truyền hình.

Sau hơn 4 tháng ra mắt, mùa đầu tiên của The Moneyverse đã đi đến vòng chung kết. Bên cạnh một màn so tài hứa hẹn đầy gây cấn, nhiều giá trị chuyên môn đặc biệt, chương trình đang "tạo nhiệt" trên mạng xã hội khi hé lộ giải thưởng đang chờ đợi người chiến thắng. Nhiều cư dân mạng đã phải thốt lên "quá khủng".

Quán quân The Moneyverse sẽ nhận ngay 1 tỷ đồng tại trường quay kèm hợp đồng làm việc và xe ô tô

Cụ thể, theo ban tổ chức, thí sinh xuất sắc vượt qua hơn 25.000 sinh viên đến từ gần 30 trường đại học – cao đẳng trên cả nước sẽ nhận ngay 1 tỉ đồng tại trường quay. Đồng thời, một hợp đồng làm chính thức với một trong hai đối tác chương trình BIDV và SSI sẽ kí kết tại chỗ. Với vị thế hàng đầu trên thị trường tài chính, đây là môi trường làm việc đáng mơ ước của hàng ngàn sinh viên Việt Nam.

Chưa hết, chiếc xe hơi Vinfast VF3 được trưng bày trong đêm Chung kết Vũ trụ đồng tiền là phần thưởng tiếp theo được trao tận tay cho phi hành gia xuất sắc nhất chương trình. Và cuối cùng, học bổng danh giá tiếp sức cho hành trình phát triển tương lai của vị quán quân.

Với tổng giải thưởng ước tính trên 2 tỉ đồng, cùng nhiều cơ hội đang mở ra, Vũ trụ đồng tiền được nhận định là sân chơi siêu chất về cả hình thức lẫn nội dung, đáp ứng đúng tâm lý học hỏi, phát triển của gen Z. Không riêng nhà quán quân, các anh tài khác cũng ra về với nhiều giải thưởng hấp dẫn, cùng cơ hội tham quan, trở thành thực tập sinh tại các đơn vị đồng hành cùng giải đấu.

Vòng chung kết The Moneyverse - Vũ trụ đồng tiền sẽ diễn ra ở Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), vào ngày mai, thứ Bảy 11/01/2025. Ảnh:BTC

Chương trình duy trì đồng đều tính chuyên môn, tính giải trí và tính sáng tạo đổi mới, thậm chí qua từng tập thi. Qua cuộc thi, cả người chơi và người xem đã "làm giàu" tư duy tài chính một cách bài bản, cải thiện các kĩ năng mềm liên quan đến 5 cột trụ: Kiếm - Tiêu - Tích lũy - Đầu tư - Bảo toàn. Từ đó, giới trẻ có thể quản lý mục tiêu và thiết lập hành trình chinh phục đam mê trong lĩnh vực kinh tế, đầu tư tài chính trong tương lai.

Để theo dõi vòng chung kết của The Moneyverse - Vũ Trụ Đồng Tiền, khán giả có thể cảm nhận sức nóng, nhận quà trực tiếp tại phim trường Chung kết The Moneyverse (Vũ trụ Đồng tiền) ở Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), vào ngày mai, thứ Bảy 11/1. Hoặc theo dõi phát sóng vào Chủ Nhật - ngày 12/1 lúc 14h trên VTV3 và 15h trên kênh YouTube The Moneyverse.