Cherry tiền triệu hút khách, có nơi nhập về 4 tấn để bán Tết

Nhu cầu trái cây nhập khẩu đang tăng cao do Tết Nguyên đán cận kề. Theo ghi nhận của chúng tôi, trái cây nhập khẩu đang hút khách. Các đơn vị nhập khẩu cho biết gần Tết, đơn hàng tăng cao để tổ chức tiệc tất niên và đặc biệt là biếu tặng.

Ông Nguyễn Xuân Hải - Tổng Giám đốc Klever Fruit, cho biết trong các loại trái cây nhập khẩu mà công ty đang bán ra thị trường, cherry hữu cơ nhập khẩu từ New Zealand đang có sức hút lớn.

Cherry hữu cơ nhập khẩu từ New Zealand tăng vọt trước Tết. Ảnh: Hồng Phúc

Đây là thời điểm nhu cầu biếu tặng của Việt Nam, cherry hữu cơ New Zealand cũng đang vào mùa và đất nước này cũng vừa tổ chức khai mạc mùa cherry New Zealand 2025 tại Việt Nam. Do đó, sức mua cherry hữu cơ nhập khẩu từ New Zealand đang rất tốt.

Theo ông Hải, nếu như năm 2024, đơn vị chỉ nhập khẩu duy nhất 1 chuyến cherry hữu cơ New Zealand khoảng hơn 1 tấn về Việt Nam, thì chỉ mới vài ngày đầu tiên của năm 2025, Klever Fruit đã nhập khẩu hơn 2 tấn và nhận được sự đón nhận tích cực từ người tiêu dùng.

Tín hiệu tích cực này khiến doanh nghiệp tự tin chuẩn bị nhập thêm 2 tấn cherry hữu cơ New Zealand để bán trong giai đoạn cận Tết. “Với đà tăng này, chúng tôi hoàn hoàn toàn tự tin với mùa cherry hữu cơ New Zealand năm nay”, ông Hải nói.

Hiện cherry hữu cơ New Zealand tại đây loại đắt nhất, trái to VIP đang được bán với giá 1,3 triệu đồng/kg; loại nhỏ hơn dao động từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng/kg.

Giải thích về sự tăng trưởng vượt bậc này, theo ông Hải, cherry hữu cơ New Zealand dù được trồng theo tiêu chuẩn hữu cơ nhưng với trình độ và kỹ thuật của nông dân nước này, trái có hương vị, độ ngọt, độ cứng, độ giòn gần như ngang ngửa cherry canh tác bình thường. Người Việt ngày càng quan tâm vấn đề sức khỏe nên sẵn sàng chi tiền cho cherry hữu cơ, nhất là dịp Tết.

Trong sự kiện khai mạc mùa cherry New Zealand 2025 diễn ra tại Cơ quan Thương mại và Phát triển doanh nghiệp New Zealand ở Việt Nam, bà Marine Lewis - Quản lý xuất khẩu của RD8 (nhà sản xuất hữu cơ hàng đầu tại New Zealand) cho biết, New Zealand nằm ở phía Nam của thế giới, sở hữu một môi trường đặc biệt cho phép các nhà trồng trọt sản xuất ra thực phẩm an toàn, lành mạnh cho người tiêu dùng trên toàn cầu.

“Cân bằng giữa đất khỏe, cây khỏe và hành tinh khỏe là động lực thúc đẩy sản xuất hữu cơ. Các nhà trồng trọt hữu cơ chăm sóc đất bằng cách loại bỏ việc sử dụng hóa chất tổng hợp và phân bón trong quá trình sản xuất thực phẩm. Những trái cherry hữu cơ New Zealand được trồng như vậy với quy trình kiểm soát nghiêm ngặt, đáp ứng các tiêu chuẩn hữu cơ quốc tế", bà Marine Lewis nói.

Tổng lãnh sự, Ủy viên Thương mại New Zealand tại Việt Nam - ông Scott James, khảo sát cherry hữu cơ đang được bán tại TP.HCM. Ảnh: Hồng Phúc

Ông Scott James - Tổng lãnh sự, Ủy viên Thương mại New Zealand tại Việt Nam, cho biết ở New Zealand, ngành nông nghiệp rất chú trọng đến cách sản xuất thực phẩm và đồ uống.

“Chính sự chăm chút đã thúc đẩy chúng tôi tạo ra những sản phẩm vượt trội, thơm ngon, chất lượng cao cấp, an toàn, bổ dưỡng và có đạo đức", ông Scott James khẳng định.

Theo các doanh nghiệp phân phối, hiện có nhiều nguồn cherry nhập khẩu vào Việt Nam, nhưng chỉ mới New Zealand là trồng được cherry theo tiêu chuẩn hữu cơ. Việc phân biệt giữa cherry hữu cơ và cherry thường ngày càng khó bởi chất lượng cherry hữu cơ New Zealand đang ngày càng tốt hơn.