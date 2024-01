Bắt giữ 3 đối tượng người Hà Giang vận chuyển 10 bánh Heroine qua Cao Bằng Bắt giữ 3 đối tượng người Hà Giang vận chuyển 10 bánh Heroine qua Cao Bằng

Ngày 6/1/2024, thông tin từ Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, đơn vị đã chủ trì phối hợp với Công an huyện Bảo Lâm và Công an tỉnh Hà Giang thực hiện Kế hoạch phá chuyên án "747B", bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ 10 bánh heroin.

Sau một thời gian dài theo dõi, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Cao Bằng xác định được Ly Vảng Dình (sinh năm 1992) cùng Ly Mí Chứ (sinh năm 2002, là em trai ruột Ly Vảng Dình) và Thò Mí Say (sinh năm 2002), cùng trú tại xã Du Già, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang vận chuyển 10 bánh heroin qua địa bàn huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng để đưa sang Trung Quốc tiêu thụ. Các đối tượng bị bắt cùng tang vật. Đến 21 giờ 10 phút ngày 4/1, tại Quốc lộ 4C đoạn đi qua xóm Nà Tồng, xã Lý Bôn, huyện Bảo Lâm, tổ công tác đã bắt giữ hai đối tượng Ly Mí Chứ và Thò Mí Say, thu giữ 10 bánh heroin tổng khối lượng hơn 3.405 gam, 3 điện thoại di động và một xe máy. Đồng thời, Công an đã bắt giữ thành công đối tượng Ly Vảng Dình khi đang chỉ đạo từ xa tại xã Niêm Tòng, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Cao Bằng tiếp tục điều tra làm rõ.