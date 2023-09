Sơn La: Bắt giữ 3 đối tượng tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép

Ngày 28/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở đối với 3 đối tượng về tội "Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép".

Các đối tượng gồm: Lò Văn Hoàng, sinh năm 1999; Vì Văn Hà, sinh năm 1994, cùng trú tại bản Mo, xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã và Lò Văn Thương, sinh năm 1995, trú tại bản Huổi Mo, xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.

Các đối tượng Hà, Hoàng, Thương (từ trái qua phải) bị bắt về hành vi tổ chức cho người nhập cảnh trái phép. Anh: Trung Hiếu

Trước đó, ngày 21/8/2023, vì vụ lợi, Hoàng, Hà, Thương đã tổ chức đón 02 người nước ngoài nhập cảnh trái phép từ Lào vào Việt Nam tại khu vực biên giới thuộc bản Chiềng Khương, xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La với giá tiền 10 triệu đồng. Tại cơ quan Công an các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đang điều tra, mở rộng vụ án.