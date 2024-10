Bắt kẻ trộm hàng chục ngàn lít nhiên liệu tại công trường cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột

Ngày 3/10, một lãnh đạo Công an huyện M'Đrắk (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, đơn vị đã bắt nghi can Phan Anh Huy (SN 1985) để điều tra về hành vi trộm nhiên liệu của các phương tiện thi công cao Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, đoạn qua địa bàn xã Cư San.

Nghi can Phan Anh Huy, dẫn theo chó săn trộm hàng chục ngàn lít nhiên liệu tại công trường cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột.

Trước đó, nhà thầu thi công cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột (thuộc dự án thành phần 2, do Ban QLDA 6, Bộ GTVT làm chủ đầu tư) tố cáo các phương tiện thi công để qua đêm trên công trường liên tục mất trộm xăng dầu.

Theo đó, chỉ một Đội thi công phản ánh, tháng 9 vừa qua, định mức nhiên liệu của các phương tiện thi công nhiên liệu dầu bị hao hụt khoảng 8.000 lít gây thiệt hại cho đơn vị.

Bức xúc, đơn vị này đã lắp camera để theo dõi và phát hiện đối tượng hút trộm.

Cuối tháng 9, camera đã ghi nhận có một người đàn ông, dẫn theo chó săn, liên tục tiếp cận xe máy múc để hút dầu.

Theo nội dung các đoạn video, trong các ngày 18, 21, 29/9, camera bí mật liên tục phát hiện một người đàn ông, dẫn theo một chú chó tiếp cận các phương tiện để trộm dầu tại công trường cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột.

Đơn cử, vào khoảng 4h30 ngày 29/9, camera ghi lại cảnh một người đàn ông mặc áo thun, quần lửng, đội mũ, trên tay cầm theo 2 can nhựa (loại 30 lít/1 can) tiếp cận một chiếc xe múc.

Clip: Nghi can Phan Anh Huy, dẫn theo chó săn trộm nhiên liệu tại công trường thi công cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột.

Sau đó, người này, cắm một đoạn ống hút dầu từ bình xe vào can nhựa. Sau khoảng 1 phút, chiếc can thứ nhất đầy, người này vặn nắp và chuyển ống qua can thứ 2.

Sau khi hút đầy cả 2 can, người đàn ông rút ống và xách can rời đi.

Sau khi thu thập đầy đủ hình ảnh, đơn vị thi công cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đã trình báo Công an huyện M'Drắk và cung cấp toàn bộ chứng cứ.

Tiếp nhận trình báo, thượng tá Nguyễn Văn Lân, Trưởng Công an huyện M'Drắk đã chỉ đạo lực lượng công an vào cuộc xác minh, điều tra.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng điều tra, truy tìm đối tượng đồng phạm.