Chiều 22/1, thông tin từ Công an Tiền Giang cho biết, Cảnh sát kinh tế tỉnh vừa tiến hành bắt giữ đối tượng tên Lê Văn Bình, ngụ phường 5, TP.Mỹ Tho về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đối tượng Lê Văn Bình, Giám đốc Công ty TNHH thép Bình Nguyên vừa bị bắt. Ảnh:CACC

Trước đó, ngày 12/12/2022, đối tượng Lê Văn Bình, Giám đốc Công ty TNHH thép Bình Nguyên đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an Tiền Giang quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Từ lúc bị cơ quan tố tụng hình sự khởi tố, đối tượng Lê Văn Bình không chấp hành theo triệu tập, đồng thời không còn sinh sống tại địa chỉ cư trú, rời khỏi địa phương.

Tiến hành xác minh mối quan hệ, Công an tỉnh Tiền Giang phát hiện "giám đốc" Bình đang có mặt tại khu đô thị Hưng Phú, phường Phú Tân, TP.Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Ngay sau đó, lực lượng phối hợp Công an phường Phú Tân, TP.Bến Tre, tỉnh Bến Tre tiến hành bắt giữ và khởi tố.