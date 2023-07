Bất ngờ doanh thu du lịch TP.HCM so với Hà Nội, Đà Nẵng

Theo Sở Du lịch TP.HCM, tổng thu du lịch 6 tháng đầu năm năm 2023 ước đạt 80.833 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 50,5% so với kế hoạch năm 2023. Chỉ tính riêng tháng 6, doanh thu ngành du lịch TP.HCM ước đạt 14.062 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ.



Về khách du lịch, nửa đầu năm 2023, TP.HCM đón hơn 1,9 triệu lượt khách, tăng 306% so cùng kỳ năm 2022, tuy nhiên, vẫn chỉ đạt 39% so với kế hoạch năm. Khách du lịch nội địa đến TP.HCM nửa đầu năm 2023 ước đạt hơn 16 triệu lượt, tăng 48% so cùng kỳ, đạt 47% so với kế hoạch năm.

Doanh thu du lịch TP.HCM nửa đầu năm 2023 đạt 80.833 tỷ đồng, dẫn đầu cả nước. Ảnh: Hồng Phúc

Thống kê của Tổng cục Du lịch cho thấy TP.HCM là địa phương dẫn đầu doanh thu du lịch của cả nước trong nửa đầu năm 2023. Hà Nội là địa phương đứng thứ hai về doanh thu với kết quả ước đạt 44.900 tỷ đồng. Trong khi đó, doanh thu ngành du lịch Đà Nẵng đạt hơn 10.000 tỷ đồng.



Theo Sở Du lịch TP.HCM, kết quả này là nhờ thực hiện tổng lực các sản phẩm du lịch thế mạnh thành phố trong thời gian qua như Chương trình Mỗi quận, huyện có ít nhất 1 sản phẩm du lịch đặc trưng, thúc đẩy sản phẩm du lịch du lịch văn hóa lịch sử, du lịch đường thủy, du lịch y tế, du lịch MICE, nâng cao chất lượng dịch vụ ẩm thực, góp phần gia tăng sức hấp dẫn điểm đến TP.HCM.

Song song đó, công tác tổ chức các sự kiện du lịch kết nối với văn hóa tại thành phố tạo được điểm nhấn với các sự kiện chính như Lễ hội Áo dài TP.HCM, Ngày hội Du lịch TP.HCM thu hút sự chú ý của khách trong và ngoài nước.

Dù vậy, theo Sở Du lịch TP.HCM, ngành du lịch thành phố vẫn còn gặp nhiều thách thức, nhất là thách thức hậu Covid-19 vẫn đang “ảnh hưởng dai dẳng” khiến các kết quả kinh doanh, lượng khách quốc tế chưa thực sự như kỳ vọng.

Sở Du lịch TP.HCM nhận định trên nhiều khía cạnh, hoạt động du lịch đã sôi động trở lại, nhất là khách nội địa nhưng vẫn còn không ít doanh nghiệp lữ hành, khách sạn chưa thể phục hồi hoàn toàn sau đại dịch. Thị trường du lịch quốc tế vẫn chưa phục hồi được như năm 2019.

Nhiều khách sạn tại TP.HCM đóng cửa trong nửa đầu năm 2023. Ảnh: Hồng Phúc

Ngoài ra, hoạt động vận tải khách du lịch vẫn còn nhiều khó khăn như hạ tầng chưa đáp ứng được nhu cầu, mật độ phương tiện lưu thông cao, thiếu điểm dừng đỗ đón trả khách tại các tuyến điểm tham quan.

Nguồn nhân lực du lịch vẫn chưa đáp ứng nhu cầu thực tiễn, cơ cấu nguồn nhân lực về chất lượng và số lượng vẫn chưa phục hồi hoàn toàn sau dịch Covid-19.

Theo Sở Du lịch TP.HCM, thành phố vẫn còn tình trạng thiếu hướng dẫn viên đối với các thị trường trọng điểm, số lượng doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ngành du lịch chiếm tỷ lệ cao nên khả năng cạnh tranh, thâm nhập thị trường và mở rộng thương hiệu quốc tế còn hạn chế.