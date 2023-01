Ngày 5/1, Công an quận Phú Nhuận, TP.HCM đang tạm giữ đối tượng Lê Thanh Hòa (SN 1992, ngụ quận 11) đề điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.



Hòa là đối tượng đã trộm xe máy cùng hàng hóa của shipper thuộc Công ty Lazada Logistics trên địa bàn quận Phú Nhuận.

Theo đó, gần 14h ngày 3/1, anh Nguyễn Anh Tuấn (SN 1997, ngụ quận Gò Vấp) điều khiển xe máy biển số 59G1-06874 đến hẻm 622 Nguyễn Kiệm để giao hàng cho khách.

Camera an ninh ghi lại Hòa trộm xe máy cùng hàng hóa của anh Tuấn

Khi đến nơi, nam shipper dựng xe máy ở đầu hẻm sát vách tường nhà số 622 Nguyễn Kiệm, phường 4, quận Phú Nhuận, trên xe có cắm sẵn chìa khóa.

Đồng thời, trên yên xe có chở một thùng hàng có nhiều hàng hóa của khách bên trong. Sau đó, anh Tuấn đi bộ đến căn nhà số 624 Nguyễn Kiệm để giao hàng cho khách.

Hòa cùng số tang vật cảnh sát thu giữ

Giao hàng xong, anh Tuấn quay lại nơi để xe thì phát hiện xe máy của mình đã bị mất trộm.

Hình ảnh camera ghi lại, có 1 thanh niên mặc áo thun đen, quần short đen đi bộ vào hẻm. Lúc sau, người này điều khiển xe máy của shipper rồi rời đi.

Theo nạn nhân cho biết, trong thùng hàng bị trộm có hàng chục đơn hàng, trị giá khoảng 11 triệu đồng.

Qua thông tin từ mạng xã hội và báo cáo của Công an phường 4, Ban Chỉ huy Công an quận Phú Nhuận đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Phú Nhuận tiến hành truy xét đối tượng.

Đến ngày 5/11, Công an quận Phú Nhuận phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM và Công an quận 11 ập vào bắt giữ Lê Thanh Hòa khi đối tượng đang lẩn trốn tại phường 11, quận 11.

Tại cơ quan công an, Lê Thanh Hòa đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản của anh Nguyễn Anh Tuấn.