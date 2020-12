Bắt quả tang 4 cặp mua bán dâm trong 2 "ổ nhền nhện", giá 200 ngàn đồng/lượt

Ngày 12/12, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Hà Tĩnh) cho biết vừa chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) phát hiện, bắt quả tang 2 chủ nhà nghỉ trên địa bàn Đức Thọ chứa gái mại dâm gồm Đoàn Văn Đông (SN 1974, trú tại xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ) và Trần Thị Sơn (SN 1964, trú tại xã Hòa Lạc, huyện Đức Thọ).



Chủ chứa và gái mại dâm bị bắt quả tang.

Trước đó, vào khoảng 23h30 ngày 11/12/2020, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với Công an huyện Đức Thọ tiến hành kiểm tra hành chính đột xuất đối với nhà nghỉ Đông Xuân ở xã Tùng Ảnh do Đoàn Văn Đông làm chủ) và nhà nghỉ Hương Xuân ở xã Hòa Lạc do Trần Thị Sơn làm chủ.



Khi tiến hành kiểm tra các phòng, lực lượng công an phát hiện 4 phòng của 2 nhà nghỉ trên có 4 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua, bán dâm. Ngay sau đó, lực lượng công an đã tiến hành bắt giữ Đoàn Văn Đông và Trần Thị Sơn để điều tra về hành vi chứa mại dâm.

Đoàn Văn Đông tại cơ quan công an.

ĐTV lấy lời khai Trần Thị Sơn.

Qua đấu tranh, các đối tượng mua bán dâm và 2 chủ nhà nghỉ nói trên khai nhận mỗi lần mua dâm, các đối tượng Đoàn Văn Đông và Trần Thị Sơn sẽ thu của khách 200 nghìn đồng, sau đó chia cho gái bán dâm 100 nghìn đồng.



Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự đã tiến hành triệu tập các đối tượng có liên quan để điều tra, làm rõ, củng cố tài liệu chứng cứ, xử lý theo quy định pháp luật.