Bầu cử Mỹ 2024: Những sai lầm chết người khiến bà Kamala Harris và đảng Dân chủ thua đau

ABC News chỉ ra những sai lầm khiến đảng Dân chủ thua đậm.



1, Đau đớn về kinh tế



Có một khoảng cách rất lớn giữa tình hình kinh tế Hoa Kỳ hiện tại và cách công chúng nhìn nhận về nó.

Dưới thời chính quyền Biden, nền kinh tế đã cải thiện đáng kể về các chỉ số chính là thất nghiệp, lạm phát và tăng trưởng. Nhưng người Mỹ cảm thấy họ đang phải làm việc vất vả hơn bao giờ hết, điều này được gọi là "sự suy thoái".

Nhưng đó không chỉ là nhận thức. Hàng hóa người dân mua hàng ngày như thực phẩm và xăng dầu - đắt hơn nhiều so với trước khi có COVID.

Nhưng cần nhìn lại xa hơn bốn năm của Biden để thấy được bức tranh kinh tế đầy đủ. Trong những thập kỷ gần đây, khoảng cách giàu nghèo ở Mỹ đã nới rộng. Tầng lớp trung lưu đã thu hẹp. Các thị trấn thịnh vượng trước đây đã phải vật lộn khi việc làm chuyển ra nước ngoài.

Về mặt chính trị, các chính phủ đương nhiệm gần như luôn phải trả giá khi cử tri gặp khó khăn về kinh tế và điều đó vẫn xảy ra bất kể Joe Biden hay Kamala Harris là người được đề cử.

Bà Harris phải đối mặt với một nhiệm vụ bất khả thi: Cố gắng chia sẻ công lao về những thành tựu kinh tế của chính quyền Biden mà không làm giảm bớt khó khăn tài chính thực sự mà nhiều người Mỹ đang cảm thấy.

2, Các ưu tiên nền tảng của đảng Dân chủ

Trong khi các cử tri chính thống lo lắng về cách trang trải cuộc sống và tự hỏi tại sao cuộc sống của con cái họ lại khó khăn hơn cha mẹ chúng, thì phe ồn ào nhất của Đảng Dân chủ lại bận tâm đến những vấn đề mà một số người gọi là chiến tranh văn hóa, bao gồm chăm sóc sức khỏe khẳng định giới tính, và Gaza.

Đối với những người Mỹ phản đối các mục tiêu cấp tiến đó và tin vào các giá trị truyền thống của Cơ đốc giáo, thông điệp Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại của ông Trump lại có sức ảnh hưởng, mặc dù đó là lời hứa mà không ít người cho là viển vông.

Tuy nhiên, khi đảng Dân chủ quyết định đưa một ứng cử viên cấp tiến đến từ vùng trung tâm tiến bộ San Francisco ra tranh cử, một số cử tri dao động và đảng Cộng hòa không thích Trump có thể nghi ngờ rằng bà sẽ thực hiện chương trình nghị sự "thức tỉnh" mà họ ghét và sợ hãi.

Bà Harris có thể nói rằng bà là người sở hữu súng và sẽ không tước vũ khí của bất kỳ ai, nhưng những người hoài nghi sẽ không bao giờ tin bà.

3, Sự chuyển dịch từ Biden sang Harris

Kamala Harris là ứng cử viên Dân chủ tình cờ. Bà không bao giờ được coi là người được đề cử — bà đã thừa hưởng vai trò này vào phút chót do màn trình diễn kém của ông Biden trong cuộc tranh luận tổng thống đầu tiên.

Mặc dù là phó tổng thống, bà không phải là nhân vật được công chúng Mỹ biết đến nhiều, đặc biệt là khi so sánh với Trump.

Đây là một yêu cầu gần như bất khả thi đối với bà để giành được lòng tin của công chúng Mỹ trong khoảng thời gian hạn hẹp mà bà có.

4, Chủ nghĩa phân biệt giới tính và chủng tộc trong lịch sử và hiện đại

Trong số 46 người ở Nhà Trắng, chỉ có một người là người da đen: Barack Obama. Không có phụ nữ nào. Chiến thắng của một người phụ nữ da đen luôn đi ngược lại với số đông.

5, Những đánh giá sai lầm của chiến dịch Dân chủ

Tm trạng của cử tri Mỹ hiện đang không vui.

Cuộc thăm dò sau cuộc thăm dò cho thấy người Mỹ nghĩ rằng đất nước họ đang đi sai hướng. Ở nhiều nơi, tâm trạng cay đắng, thất vọng và tức giận: chính xác là cảm giác mà ông Trump phản ánh lại họ. Thông điệp lạc quan và hy vọng của bà Harris không phù hợp với thời đại. Đây không phải là thời điểm để tái diễn chiến dịch Yes We Can (Chúng ta có thể) năm 2008.

Đảng Dân chủ cũng không để ý đến khoảng cách giàu nghèo và sức mạnh chính trị của điều đó. Tại sao bà Harris liên tục vận động tranh cử với những người nổi tiếng giàu có?

Nhiều người đã nói về giá trị của sự ủng hộ của ca sỹ Beyonce tại một cuộc mít tinh vào tháng trước. Mái tóc óng ả, óng ả của siêu sao âm nhạc này như muốn hét lên: "Tôi đã chi nhiều tiền hơn cho việc nhuộm, cắt và sấy tóc này so với số tiền bạn kiếm được trong một tháng".

Trong khi đó, ông Trump đang phục vụ khoai tây chiên tại một cửa hàng McDonalds.

Mỗi lần gia đình Obama xuất hiện với bài giảng về những gì người Mỹ cần làm, hoặc họ nên bỏ phiếu cho ai, có lẽ đó là lời nhắc nhở với tầng lớp lao động, người Mỹ da đen và gốc Tây Ban Nha rằng trong nhiều thập kỷ, họ đã trung thành bỏ phiếu cho đảng Dân chủ.

Có lẽ điều này khiến họ tự hỏi liệu chúng ta đã nhận được đủ đền đáp hay phiếu bầu của chúng ta bị coi là điều hiển nhiên?