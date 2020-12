Bầu Đức bảo vệ, nhưng Lee Nguyễn phải rời HAGL vì "bệnh ngôi sao"?

Sáng 18/12, thông tin Lee Nguyễn trở về khoác áo TP. HCM xuất hiện rầm rộ trên các trang tin tức Việt Nam. Đích thân HLV trưởng Mano Polking đã lên tiếng xác nhận thương vụ này, còn chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng thì lại khẳng định "chưa biết gì".



Ở lần trở về Việt Nam cách đây hơn 10 năm, Lee Nguyễn đã có 2 mùa giải khoác áo HAGL. 2 người đồng đội Trần Duy Quang và Nguyễn Tăng Tuấn vẫn nhớ như in khoảng thời gian sát cánh cùng cầu thủ Việt Kiều này tại Pleiku.

Lee Nguyễn thời còn chơi cho HAGL

Cựu tiền đạo HAGL Nguyễn Tăng Tuấn chia sẻ về lý do khiến Lee Nguyễn chưa thành công ở V.League: "Nói về sự chuyên nghiệp trong tập luyện và thi đấu, Lee Nguyễn luôn thể hiện được đúng phẩm chất của một cầu thủ được đào tạo bài bản và luôn luôn hết mình mỗi khi được tung vào sân.

Tuy nhiên, điều khiến Lee Nguyễn chưa thực sự thành công khi chơi cho HAGL là cậu ta sử dụng, nếu không nói là lạm dụng quá nhiều kỹ thuật của mình, chơi cá nhân, ít phối hợp với đồng đội trên sân nên chưa phát huy được hết khả năng của mình.

Sau khi Lee Nguyễn rời Việt Nam về Mỹ thi đấu, xem qua clip các bàn thắng của cậu ta, tôi thấy lúc này Lee cũng đã thay đổi rất nhiều trong lối chơi của mình. Phối hợp với đồng đội nhiều hơn, không chơi cá nhân nữa. Nhưng nếu muốn thành công ở V.League khi quay lại vào thời điểm này, vẫn cần có thời gian để kiểm định".

Về lý do khiến Lee Nguyễn "bật bãi" khỏi HAGL dù được bầu Đức hết mực cưng chiều, cựu tuyển thủ Việt Nam Trần Duy Quang tiết lộ: "Mọi người chỉ biết rằng Lee Nguyễn từng xích mích với Kiatisak năm 2010 rồi ra đi, chứ không hề biết lý do cụ thể là như thế nào. Khi đó, trước khi bước vào V.League 2020, trận Cúp Quốc gia với An Giang, Zico vẫn sử dụng Lee bình thường. Sau đó về sân nhà gặp Khánh Hòa trận đầu tiên V.League đội thua, Lee thi đấu không tốt và bị thay ra.

Lee Nguyễn rời HAGL dù được bầu Đức bảo vệ

Trận đấu tiếp theo gặp Hòa Phát trên sân khách, Kiatisak sử dụng Lee Nguyễn ở 15 phút cuối, nhưng cậu ta từ chối không vào sân. Đó là biểu hiện của bệnh ngôi sao. HLV dùng mình bao lâu là quyền của họ, 5 hay 10 phút mà thi đấu tốt thì vẫn hay hơn chơi cả trận mờ nhạt. Bầu Đức khi đó đã nhiều lần bảo vệ Lee, loại cả Agostinho nhưng cuối cùng Lee vẫn ra đi.

Thực sự, Lee Nguyễn có chuyên môn tốt, nhưng khi đó cứ đá xong là bay về TP.HCM vì có quá nhiều chân dài vây quanh nên không tập trung nhiều vao chuyên môn. Lúc này, nếu Lee Nguyễn về TP.HCM tôi nghĩ sẽ khó thành công. Bởi cầu thủ Việt Nam mình đang có trình độ tốt, cậu ta cũng đã lớn tuổi rồi, thể hình không to cao, rất khó để chơi hay như ở bên Mỹ".