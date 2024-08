Bầu Đức và HAGL ra tay, CLB Long An được cứu?

Vừa qua, Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Long An và Công ty Cổ phần bóng đá Long An đã có cuộc gặp với đại diện CLB HAGL, HLV Vũ Tiến Thành để bàn về phương án đưa CLB Long An trở lại giải Hạng Nhất.

Được biết, cuộc họp đã diễn ra khá tốt đẹp với điểm chung là bầu Đức và ông Nguyễn Đức Thụy đều muốn hỗ trợ CLB Long An quay trở lại thi đấu ở giải hạng Nhất Quốc gia 2024/2025. Tuy nhiên, các bên vẫn chưa thể thống nhất về thời gian hợp tác.

CLB Long An có thể quay trở lại giải Hạng Nhất 2024/25. Ảnh: VPF.

Theo đó, phía Long An muốn nhận được hỗ trợ trong 3 năm tuy nhiên, HAGL chỉ muốn gắn bó năm đầu tiên trước khi đưa ra đánh giá về khả năng hợp tác lâu dài trong tương lai.

Cả 2 phía sẽ tiếp tục có những cuộc trao đổi trong ngày 27/8 trước khi đưa ra kết luận chung cuộc và trình kiến nghị lên phía VPF và VFF.

Nếu như Long An kịp tái xuất, giải Hạng Nhất 2024/2025 sẽ có tất cả 11 đội bóng tranh tài, vẫn ít hơn 1 đội so với dự kiến khi CLB Định Hướng Phú Nhuận đã tuyên bố rút lui từ trước đó.