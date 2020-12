Bên trong siêu du thuyền hạng nhẹ lớn nhất thế giới trị giá 35 triệu USD

Siêu du thuyền Majesty 175 có trị giá lên tới 35 triệu USD, là du thuyền lớn nhất thế giới, được làm hoàn toàn từ sợi carbon, có hồ bơi vô cực và bồn tắm nước nóng.

Siêu du thuyền dài 54 mét, có kích thước lớn hơn một con cá voi xanh, sử dụng nội thất mềm mại, tạo cảm giác thoải mái nhất cho hành khách.

Majesty 175 là siêu du thuyền hạng nhẹ lớn nhất thế giới.

Siêu du thuyền được đóng ở Italia trong 4 năm, sử dụng sợi carbon để giảm trọng lượng, giúp di chuyển nhanh hơn, dễ dàng hơn và tiết kiệm nhiên liệu hơn những siêu du thuyền thông thường.

Majesty 175 được trang bị hai động cơ hạng nặng cho phép đạt tốc độ tối đa 30 km/giờ và tầm hoạt động 7.400km.

Majesty 175 được sản xuất từ sợi carbon giúp giảm tối đa trọng lượng.

Công ty chuyên đóng du thuyền hạng sang Gulf Craft ở UAE đã giới thiệu Majesty 175 vào tuần này. Chủ tịch Mohammed Hussein Alshaali nói: “Chúng tôi mất 4 năm làm việc không ngừng nghỉ và cần đến công sức của cả nhóm để hoàn thiện dự án này”.

“Tôi tin rằng với Majesty 175, chúng tôi sẽ tạo ra xu thế mới trong thị trường du thuyền, khiến các nhà sản xuất khác cũng làm theo”, ông Alshaali nói.

Phòng ngủ bên trong siêu du thuyền.

Những hình ảnh bên trong siêu du thuyền do thấy hồ bơi sang trọng và khu vực tiếp khách dẫn ra từ các dãy phòng có thiết kế riêng, được thắp sáng bằng đèn LED.

Siêu du thuyền cũng được trang bị tàu cao tốc với neo đậu riêng, giúp chủ nhân cất giữ các thiết bị thể thao dưới nước.

Majesty 175 được chế tạo trong vòng 4 năm.

Majesty 175 rất to lớn, nhưng nếu so trọng lượng thì chưa là gì so với siêu du thuyền Dilibar của tỷ phú người Nga Alisher Usmanov. Dilibar có lượng giãn nước tới 16.000 tấn, trị giá 700 triệu USD.