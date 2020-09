Bí ẩn ở ngôi làng có kiến trúc như của người ngoài hành tinh ở Đan Mạch

Brondby Garden toạ lạc tại ngoại ô thủ đô Copenhagen, Đan Mạch với tên đầy đủ là Brondby Garden City hay Brondby Haveby. Đây là nơi có những khu nhà vườn được sắp xếp theo hình tròn, tạo nên một ấn tượng thị giác đáng kinh ngạc. Nói với tờ Design You Trust, nhiếp ảnh gia Henry Do chia sẻ: "Trong chuyến thăm thủ đô Copenhagen xinh đẹp của Đan Mạch, tôi đã được chứng kiến một cảnh tượng tưởng như thuộc về nền văn minh của ngoài ngoài hành tinh". Ảnh: Henry Do.

Toàn bộ công trình gồm 12 khu nhà được kiến trúc sư cảnh quan Erik Mygind thiết kế theo hình tròn, giúp chủ nhân có thể thoát khỏi cảm giác bí bách khi sống ở các căn hộ trong đô thị. Khi được hỏi về mục đích xây dựng kiến trúc này, kiến trúc sư cho biết cách sắp xếp của Brondby Haveby mang tính xã hội cao, giúp kết nối cư dân với nhau tốt hơn. Ảnh: Henry Do.

Giá thuê thông thường cho mỗi khu vườn là khoảng 150 USD /tháng. Tuy nhiên, do hạn chế về quy hoạch, mọi người chỉ có thể sống trên những căn nhà vườn tối đa 6 tháng/năm. Họ có thể trồng những loại cây ăn quả và hoa màu yêu thích ở trước nhà hoặc đến thư giãn vào dịp cuối tuần. Ảnh: Henry Do.

Các bố trí độc đáo này dựa trên mô hình nhà truyền thống của các ngôi làng của Đan Mạch thế kỷ 18, nơi những người hàng xóm có thể dùng khu vực trung tâm hình tròn để giao lưu với nhau. Ý tưởng về một thành phố vườn được phê duyệt vào năm 1964, khi chính quyền thành phố Brondby đồng ý dành quỹ đất cho đất thổ cư và cho ra đời những khu cư dân hình tròn này. Ảnh: Henry Do.