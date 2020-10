Bí ẩn về dòng suối “ăn thịt người” cực kỳ nguy hiểm và đáng sợ

Nằm giữa tháp Barden và Bolton Abbey ở vùng Yorkshire (Vương quốc Anh), suối Bolton Strid (còn gọi là suối Strid) trông không khác gì một con suối nhỏ hiền hòa chảy len lỏi qua giữa núi và rừng cây xanh mát, nhưng thực chất lại là một cái bẫy giết người nguy hiểm nhất thế giới. Với vẻ ngoài yên bình thơ mộng, không ai có thể ngờ dòng suối Strid này là một "con quái vật ăn thịt" cực kì nguy hiểm và đáng sợ vì nó đã khiến rất người phải bỏ mạng. Không ai có ngờ rằng bên dưới mặt nước chảy hiền hòa trong xanh ấy là một vực sâu hun hút với sức chảy điên cuồng khiến cho bất cứ ai lỡ xa chân xuống đều không có cơ hội sống sót, thậm chí mất xác.

Tại sao chỉ một dòng suối chảy róc rách giữa rừng và rộng chưa đầy 2m lại có thể "ăn thịt người" ghê gớm đến thế? Ngược lên thượng nguồn của con suối này, chúng ta sẽ hiểu được lí do vì sao Bolton Strid lại đáng sợ như thế. Vì cách đó chưa đầy 100m, trước khi trở thành dòng suối nhỏ hiền hòa dịu êm này, nó là một con sông lớn có chiều rộng gần 10m - đó là sông Wharfe chảy qua thị trấn Yorkshire. Khi chảy đến Bolton Abbey, con sông buộc phải đi qua một khe đá hẹp, khiến tốc độ nước và chiều sâu của khu vực này trở nên khủng khiếp, và đó chính là suối Strid.

Nếu nhìn kĩ, nhiều người có thể nhận thấy những tảng đá ở hai bên bờ suối đều nước làm bị xói mòn nghiêm trọng. Và ẩn dưới dòng nước là một hệ thống đầy những hang động cùng đường hầm phức tạp, chứa toàn bộ lượng nước của một con sông lớn. Nhìn trên bề mặt dòng suối, Strid có vẻ rất hiền hòa, tưởng như chỉ sâu đến đầu gối với hai bờ gần nhau khiến nhiều người nghĩ họ có thể nhảy hoặc đi bộ dưới lòng suối, tuy nhiên, không ai biết suối Strid sâu bao nhiêu mét.

Trong lịch sử tồn tại của mình, đã có rất nhiều câu chuyện về những nạn nhân xấu số không may trượt chân và bị "con ác quỷ mang gương mặt thiên thần" Bolton Strid này nuốt chửng không thương tiếc và vùi chôn họ trong vô số hang động, đường ngầm bên dưới. Theo những ghi chép lại, một trong những nạn nhân xấu số đầu tiên của con suối "ăn thịt người" này là cậu bé William de Romilly, con trai của bà Alice de Romilly. Năm 1154, cậu bé bị trượt chân khi cố nhảy sang bờ bên kia và vĩnh viễn không ai nhìn thấy nữa. Bà Alice vì quá đau buồn nên đã hiến tặng khu đất xung quanh để thành lập Tu viện Bolton. Câu chuyện bi thảm này đã trở thành bất tử khi được tái hiện trong bài thơ "The Force of Prayer" của đại thi hào William Wordsworth.

Nạn nhân tiếp theo của con suối Bolton Strid là cặp vợ chồng trẻ Barry và Lynn Collett khi họ đi bộ dọc theo bờ sông Wharfe trong kì nghỉ trăng mật vào năm 1998. Thảm họa đã xảy ra với cặp vợ chồng trẻ này khi mực nước suối đột ngột tăng lên khoảng 1,5 m trong vòng chưa đầy một phút vì trận mưa lớn đêm hôm trước và cuốn trôi cặp vợ chồng trẻ. Thi thể của Lynn đã được tìm thấy sau 6 ngày ở phía tây thị trấn Yorkshire, còn thi thể của Barry được tìm thấy sau hơn 1 tháng cách chỗ xảy ra tai nạn hơn 16km về phía hạ lưu con sông.

Gần đây nhất, một tai nạn bi thảm khác cũng đã xảy ra tại con suối "ăn thịt người" này vào năm 2010, khi cậu bé Aaron Page (8 tuổi) bị dòng suối Strid "nuốt chửng" ngay trong ngày sinh nhật của mình. Cậu bé bị trượt chân khi chơi trên tảng đá cạnh con suối. Một người gần đó đã ngay lập tức chạy lại túm lấy tay cậu bé và cố gắng kéo lên nhưng bất thành. Dòng nước chảy siết vẫn cuốn trôi cậu bé xấu số, và thi thể Aaron đã được tìm thấy sau 3 giờ tìm kiếm.