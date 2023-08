Bị cáo buộc nhận hối lộ 1,2 tỷ đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đối mặt khung phạt nào?

Bắt Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về tội nhận hối lộ

Ngày 25/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với ông Trần Anh Thư - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang về tội "Nhận hối lộ", quy định tại Điều 354 Bộ luật hình sự.

Ông Trần Anh Thư lúc bị bắt. Ảnh: Bộ Công an

Đây là diễn biến mới khi C03 mở rộng điều tra vụ án sai phạm khi khai thác cát ở An Giang.

C03 xác định, Trần Anh Thư với cương vị là Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã chỉ đạo Nguyễn Việt Trí, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ, tạo điều kiện giúp đỡ cho Công ty cổ phần Đầu tư Trung Hậu - Tổng 68 được cấp phép thăm dò, khai thác, nâng trữ lượng, công suất khai thác, bỏ qua những sai phạm trong quá trình khai thác tại mỏ cát Mỹ Hiệp & Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Cá nhân Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư được nhận tiền và lợi ích vật chất từ Lê Quang Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Trung Hậu - Tổng 68, với tổng giá trị bước đầu xác định là 1,2 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập chứng minh hành vi vi phạm pháp luật của ông Trần Anh Thư, ngày 24/8, C03 đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với ông Thư về tội nhận hối lộ.

Cùng ngày 24/8, sau khi Viện KSND Tối cao phê chuẩn, C03 đã thi hành các quyết định và lệnh tố tụng đối với bị can Trần Anh Thư theo đúng quy định pháp luật.

Đối mặt khung phạt cao nhất của tội nhận hối lộ

Trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, đây là vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng, xử lý đối với nhiều bị can, về nhiều tội danh khác nhau, trong đó có một số bị can là người có chức vụ quyền hạn.

Quá trình điều tra, C03 cho rằng, ông Trần Anh Thư đã có hành vi nhận hối lộ của doanh nghiệp để thực hiện thủ tục cấp giấy phép hoạt động khoáng sản nên đã khởi tố và bắt tạm giam để tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật.

Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ hành vi đưa nhận hối lộ được thực hiện như thế nào, những chứng cứ để chứng minh có việc đưa tiền, nhận tiền và thỏa thuận về công việc phải làm.

Tội nhận hối lộ là một trong những tội danh thuộc nhóm tội về tham nhũng và chức vụ được quy định tại điều 354 Bộ luật hình sự.

Cụ thể, điều luật quy định, người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn trực tiếp hoặc qua trung gian nhận hoặc sẽ nhận bất kỳ lợi ích nào sau đây cho chính bản thân người đó hoặc cho người hoặc tổ chức khác để làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ sẽ bị xử lý về tội danh này.

Theo ông Cường, để chứng minh ông Trần Anh Thư phạm tội nhận hối lộ, cơ quan điều tra phải thu thập các tài liệu chứng cứ để chứng minh ông này đã nhận tiền của đại diện doanh nghiệp (số tiền cáo buộc hiện nay là 1,2 tỷ đồng) với thỏa thuận cụ thể về công việc mà ông Thư sẽ thực hiện theo yêu cầu của người đưa tiền.

Trường hợp bị kết tội về tội nhận hối lộ, với số tiền 1,2 tỷ đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư có thể bị bị truy tố theo khoản 4, Điều 354 Bộ luật hình sự, hình phạt là phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Vị chuyên gia cho biết thêm, đây là vụ án hình sự phức tạp, có liên quan đến nhiều bị can, nhiều tội danh khác nhau. Bởi vậy, cơ quan điều tra sẽ thận trọng trong việc thu thập và đánh giá chứng cứ để chứng minh tội phạm theo nguyên tắc không oan sai nhưng cũng không bỏ lọt tội phạm.