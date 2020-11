Bị cướp kề dao khống chế, tài xế GrabBike nhanh trí thoát nạn

Sáng 23/11, Công an huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa cho biết đã chuyển hồ sơ vụ việc tên cướp dùng dao khống chế tài xế xe công nghệ GrabBike cho Công an huyện Diên Khánh để tiếp tục xử lý. Tên cướp được xác định là Nguyễn Hữu Trung (SN 1991; ngụ xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh).

"Vụ việc xảy ra vào khoảng 8 giờ ngày 22/11, trên Quốc lộ 27C đoạn giáp ranh xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh và xã Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh. Tên cướp dùng dao khống chế tài xế GrabBike, sau đó bị người dân bắt giữ rồi báo Công an huyện Khánh Vĩnh. Tuy nhiên, xác định vụ việc thuộc thẩm quyền Công an huyện Diên Khánh nên chúng tôi đã di lý đối tượng này theo quy định" - đại diện Công an Khánh Vĩnh thông tin.

Tên cướp bị người dân khống chế - ảnh Thống Nguyễn

Tài xế GrabBike bị thương ở tay - Ảnh: Thống Nguyễn

Theo thông tin ban đầu, tên cướp đặt xe GrabBike từ TP.Nha Trang lên Khánh Vĩnh. Khi đến đoạn đường vắng gần xã Sông Cầu, tên cướp bất ngờ rút dao khống chế tài xế.

Người tài xế nhanh trí lao xe vào lề đường cho cả hai ngã lăn ra. May mắn con dao gãy đôi, tài xế liền hô hoán. Những người đi đường đã lao vào khống chế tên cướp rồi gọi báo công an.