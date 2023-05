Dù là một trào lưu thời trang nổi tiếng nhưng đã có tới hơn 3.000 phụ nữ châu Âu chết vì mẫu váy này. Nguyên nhân là do váy quá to dài và cồng kềnh, dễ vướng vào nến hoặc bắt lửa gây hỏa hoạn hoặc móc vào các đồ vật khi tham gia giao thông và cả những lý do ít ai ngờ tới như vướng vào bánh xe ngựa, ngã xuống hồ, vướng vào diều hay súc vật...