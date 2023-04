Bí mật lớn nhất của Từ Hi Thái hậu lúc về già là gì?

Xuyên suốt lịch sử phát triển của Trung Quốc, hầu hết các hoàng đế thời cổ đại đều có một ước mơ, đó là trường sinh bất lão. Để trường sinh bất lão, hầu hết họ đều tiêu tốn rất nhiều tiền của, để mong có thể sống trẻ khỏe kéo dài.

Từ Hi Thái Hậu một trong những người phụ nữ quyền lực nhất của lịch sử cổ đại Trung Quốc.

Không có nữ nhân nào không sợ già, cho dù là thái hậu cũng không thoát khỏi điều này. Nhưng thời cổ đại, mỹ phẩm dưỡng da cũng không có nhiều như người hiện đại, muốn trẻ mãi không già dường như là điều không thể. Và phụ nữ thời cổ đại cũng khó có thể duy trì vẻ ngoài xinh đẹp của mình. Sinh lão bệnh tử vốn là quy luật của tự nhiên, nhưng Từ Hi Thái hậu, người nắm trong tay triều chính và dân chúng, không muốn chấp nhận số phận như vậy. Bà qua đời khi 75 tuổi.

Trong những năm tuổi ngoài 70, nhan sắc của bà không còn như lúc trẻ. Theo các tư liệu lịch sử cho biết, điều đáng ngạc nhiên nhất là Từ Hi Thái hậu, người được các cung nữ và thái giám phục vụ trong mọi loại công việc, đã tự mình làm một điều này mà không để cho ai nhìn thấy.

Là người nắm quyền hành cao nhất, Từ Hi Thái hậu luôn được người hầu trong cung phục vụ mọi việc. Nhưng riêng việc bôi phấn và bột màu trang điểm đều do tự tay bà làm một mình. Điều này nhất định phải có bí mật mà người ta không biết. Vậy bí mật này là gì? Đương nhiên là để tránh cho người khác nhìn thấy diện mạo thật khá xấu xí lúc về già của mình.

Theo sử sách ghi lại, nếu người trong cung nhìn thấy gương mặt thật của Từ Hi thì sẽ bị chặt đầu. Có thể thấy điều mà Từ Hi không muốn người khác nhìn thấy đương nhiên là nhan sắc thật của mình. Người ta nói rằng ngay cả đứa con trai yêu thích của Từ Hi Thái hậu cũng sẽ có kết cục tương tự nếu nhìn thấy dung nhan thật khi chưa "trang điểm" của bà.