Biến dạng, méo mó vì nâng cấp "cậu nhỏ", đang tốt hóa tệ

Tưởng tốt hóa ra hỏng

Luôn cảm thấy "cậu nhỏ" của mình không được "to lớn, đàng hoàng" như trên... các clip nhạy cảm mình đã xem, anh T.T.T (Bắc Giang) đã quyết định đi "nâng cấp".

Nghe lời mách của một số người bạn, anh đã đến một cơ sở để được tiêm silicon lên. Theo lời đảm bảo chắc như "đinh đóng cột" của bác sĩ này, việc tiêm silicon có thể khiến anh to, dài ra vài cm, an toàn tuyệt đối.

Quả nhiên, sau khi "bơm", anh T.T cảm thấy khả năng "chinh chiến" của mình tốt hơn rất nhiều, bạn gái rất vừa lòng. Tuy nhiên, chỉ sau 1 thời gian, anh thấy "cậu nhỏ" của mình biến dạng kỳ cục.



Một số đàn ông đã nhầm tưởng kích thước quyết định chất lượng đời sống tình dục nên muốn "cậu nhỏ" của mình có kích cỡ "phi thực tế". Ảnh minh họa

"Cậu nhỏ" nổi gồ thành những cục lớn nhỏ, nhìn sần sùi ghê người khiến bạn gái cũng vội vã chia tay vì nghĩ anh bị bệnh tình dục nguy hiểm.

Một thời gian sau, các cục sân sùi viêm nhiễm, sưng tấy nên anh T đành phải đi bệnh viện khám. Các bác sĩ kết luận, anh đã bơm silicon rởm nên silicon bị vón cục, chạy lung tung khắp nơi khiến cho "cậu nhỏ" của anh bị biến dạng và viêm nhiễm.

Các bác sĩ cũng tư vấn, "cậu nhỏ" của anh vốn có chiều dài 10 cm hoàn toàn "chạy tốt" mà không cần phải phẫu thuật khiến anh T hối không kịp.

Dù đã được các bác sĩ phẫu thuật, loại bỏ các silicon vón cục nhưng anh T vẫn không "tái sử dụng" được. Mỗi lần nghĩ đến hình dạng quái dị của mình trước đó, bản thân anh cũng cụt hứng với chuyện ân ái.

Bác sĩ Nguyễn Đình Quân, Phó trưởng khoa Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và phục hồi chức năng (Bệnh viện Da liễu Trung ương) cho biết, bản thân cũng đã xử lý không ít trường hợp biến chứng sau khi nâng cấp "cậu nhỏ" ở các cơ sở y tế chui, không đảm bảo.



"Chúng tôi đã gặp nhiều trường hợp biến chứng sau khi "độ" dương vật. Biến chứng hay gặp nhất chính là nhiễm trùng hoặc chảy máu ồ ạt. Sau các biến chứng đó là xảy ra hiện tượng hoại tử hoặc bị tắc mạch khiến cho "cậu nhỏ" tím đen hoại tử hoặc xơ hóa, tạo biến dạng méo mó toàn bộ dương vật.

Có nhiều trường hợp hoại tử nghiêm trọng khiến cho việc điều trị để khỏi đã vô cùng phức tạp chứ chưa nói đến việc phục hồi nguyên dạng ban đầu", bác sĩ Quân chia sẻ.

Lầm tưởng "kích cỡ quyết định chất lượng"

Bác sĩ Quân cũng cho biết, kích cỡ trung bình 'cậu nhỏ" của người Việt nằm ở nhóm trung bình trên thế giới. Cụ thể, cậu nhỏ khi cương cứng trung bình của người Việt là 11,2 cm.

Chỉ khi kích cỡ này đạt dưới 9 cm thì được chẩn đoán là "ngắn" và dưới 7 cm mới được coi là "nhỏ" và có chỉ định can thiệp về y tế.

Kích thước "súng" không đóng vai trò chính cho chất lượng yêu đương. (Bác sĩ Nguyễn Đình Quân thực hiện 1 ca phẫu thuật thẩm mỹ. Ảnh BSCC)

Còn việc "làm to, kéo dài" đối với những trường hợp không có gì bất thường vẫn chưa nằm trong danh mục được cấp phép của Bộ Y tế.

Bác sĩ Quân cũng nhận định, dù "làm đẹp" này chưa được cấp phép nhưng vẫn có không ít đàn ông có nhu cầu này mặc dù "cậu nhỏ" của mình hoàn toàn bình thường.

"Một số báo cáo trên thế giới cũng như tại Việt Nam cho thấy, đa số những người muốn "độ súng" lại có kích cỡ không nhỏ so với tiêu chuẩn. Nhưng họ vẫn muốn "làm to, kéo dài", bác sĩ Quân cho biết.

Các dịch vụ mà những người này sử dụng có thể là "cấy bi", "cấy chùy, kiếm" vào dương vật làm tăng độ ma sát hoặc bơm silicon để làm tăng kích cỡ.



Tuy nhiên, những dịch vụ này thường được thực hiện ở những cơ sở y tế không được cấp phép, người thực hiện kỹ thuật không được đào tạo, không có giấy phép hành nghề, các chất bơm vào "cậu nhỏ" cũng không đảm bảo chất lượng nên xảy ra nhiều rủi ro, nguy hiểm về sức khỏe.

"Một số đàn ông đã nhầm tưởng kích thước quyết định chất lượng đời sống tình dục nên muốn "cậu nhỏ" của mình có kích cỡ "phi thực tế".

Thực tế, sinh hoạt tình dục là tổng hòa của nhiều thứ, bao gồm cảm xúc, yếu tố thần kinh, về kỹ năng quan hệ tình dục.

Muốn có một cuộc yêu chất lượng thì cánh mày râu cần bồi dưỡng những điều này chứ không phải chăm chăm làm cho "cậu nhỏ" khủng là được", bác sĩ Quân khuyến cáo.

Theo bác sĩ Quân, việc tiêm silicon không đảm bảo chất lượng, không phải là silicon y tế không đảm bảo dẫn đến các nguy cơ silicon "chạy loạn" khiến cho dương vật bị biến dạng kỳ dị, méo mó. Dương vật cũng có nguy cơ bị biến dạng, xơ hóa, khó phục hồi, để lại hậu quả rất lâu dài.

Bác sĩ Quân chia sẻ, theo khuyến cáo, đa số những trường hợp cần phẫu thuật để "kéo dài", làm to cậu nhỏ phải là những trường hợp khi cương cứng chỉ đạt dưới 7 cm hoặc ít nhất là dưới 9 cm.

Đối với những trường hợp quá nhỏ cần can thiệp, hiện tại có nhiều phương pháp để "nâng cấp", ví dụ như cấy mỡ làm to ra hoặc cắt dây hãm treo dương vật để làm cậu nhỏ dài ra hoặc tiêm filler để tăng kích cỡ… Đây là những phương pháp tương đối an toàn.

Ngoài ra còn có những can thiệp mạnh mẽ hơn như phẫu thuật để đặt chất liệu nhân tạo xung quanh thân dương vật để "làm to, kéo dài".

Có một phẫu thuật lớn hơn nữa là đặt tấm sillicon vào để thay đổi hoàn toàn hình dạng dương vật. Tuy nhiên, kỹ thuật này khá đắt tiền.



"Để nâng cao chất lượng chuyện chăn gối, đàn ông nên chú trọng củng cố tình cảm và kỹ năng ân ái của mình thì sẽ đạt hiệu quả tốt, không cần phải chú tâm đến "kích cỡ" để rồi lén lút đi "nâng cấp" đặt mình vào những nguy hiểm khó lường", bác sĩ Quân khuyến cáo.