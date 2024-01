Biến thể JN.1 mới của Covid-19 liệu có gây nguy hiểm?

Về tình hình Covid-19 hiện nay, TS Hoàng Minh Đức, Phó Cục trưởng Phụ trách, quản lý điều hành Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, theo thông báo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) trong năm 2023 tới đầu năm 2024, dịch Covid-19 vẫn tiếp tục ghi nhận các biến thể mới trong đó có các biến thể cần theo dõi (XBB.1.5, XBB.1.16, EG.5, BA.2.86, JN.1).



WHO cũng cho biết, số ca nhập viện do Covid-19 trong tháng 12/2023 đã tăng 42% ở gần 50 quốc gia, phần lớn ở châu Âu và châu Mỹ. Tỷ lệ nhập viện vào khu chăm sóc đặc biệt cũng tăng 62% so với tháng 11/2023, trong đó có hơn 10.000 ca tử vong do Covid-19.

WHO nhận định dù con số này thấp hơn nhiều so với giai đoạn đỉnh dịch, nhưng theo WHO đây cũng cũng là mức không thể chấp nhận được. Do đó WHO kêu gọi các chính phủ tiếp tục giám sát và đáp ứng tốt nhất có thể việc cung cấp vaccine và điều trị y tế cho người dân.

Người cao tuổi vẫn là đối tượng nguy cơ cao dễ bị biến chứng nặng nếu mắc Covid-19 (Tiêm vaccine Covid-19 cho người cao tuổi tại TP.HCM. Ảnh HCDC)

Tại buổi họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP HCM, chiều 15/1, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (HCDC) Lê Hồng Nga đã thông tin về biến thể phụ JN.1 của SARS-CoV-2. Theo bà Nga, hồi cuối năm 2023, thông qua giải trình tự gene ở một số bệnh nhân nhập viên thì hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm của TP HCM ghi nhận có sự xuất hiện của biến thể phụ JN.1.

Theo TS Đức, SARS-CoV-2 liên tục biến đổi tạo ra các biến thể mới, mới nhất là biến thể JN.1. Theo phân loại của WHO, JN.1 thuộc nhóm biến thể cần quan tâm, là biến thể phụ nhánh BA.2.86 của Omicron.

"Số mắc Covid-19 nói riêng và các bệnh đường hô hấp khác nói chung được dự báo sẽ gia tăng trong thời gian tới, nhất là ở các quốc gia đang vào mùa đông, có thể làm gia tăng các trường hợp phải nhập viện.

Trên cơ sở thay đổi về đặc tính của virus mức độ lây lan, mức độ nghiêm trọng liên quan hoặc hiệu quả của vaccine, thuốc điều trị, chẩn đoán, các biện pháp xã hội, WHO phân loại các biến thể của SARS-CoV-2 thành 4 nhóm: biến thể cần quan tâm, biến thể đáng lo ngại, biến thể được theo dõi, biến thể gây hậu quả nghiêm trọng.

Các báo cáo cũng cho thấy biến thể JN.1 đang là biến thể Covid-19 được báo cáo nhiều nhất trên thế giới. Tuy nhiên, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) chưa không có bằng chứng nào cho thấy JN.1 gây ra nguy cơ ảnh hưởng nặng nề đối với sức khỏe cộng đồng so với các biến thể khác của SARS-CoV-2", TS Đức cho biết.

TS Đức chia sẻ, hiện chương trình tiêm chủng quốc gia của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương (Bộ Y tế) đang bảo quản hơn 432.000 liều vaccine Covid-19 Pfizer có hạn dùng đến tháng 9/2024. Vaccine này được dự phòng sử dụng cho các địa phương có ổ dịch và nhóm người có nguy cơ cao (người có bệnh nền, người suy giảm miễn dịch, người già...).

Bộ Y tế cũng đã đề nghị các địa phương rà soát, báo cáo nhu cầu vắc xin trong năm 2024 để có kế hoạch cung ứng; việc triển khai tiêm vaccine Covid-19 được cập nhật hướng dẫn tiêm chủng cho các nhóm đối tượng theo khuyến cáo của WHO.

Theo TS Đức, hiện tại thời tiết đang rét lạnh, ẩm thấp, lại là đợt lễ hội, đi lại, giao thương nhiều, do đó có nguy cơ bùng phát nhiều bệnh lây truyền qua đường hô hấp như Covid-19, cúm…

Do đó, Bộ Y tế vẫn khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp phòng bệnh cá nhân như đeo khẩu trang khi đến nơi đông người, thường xuyên rửa tay, súc miệng bằng nước diệt khuẩn; Tránh tiếp xúc gần với người có triệu chứng bị bệnh viêm đường hô hấp như ho, sốt, khó thở…