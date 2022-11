BIM Group 5150 Triathlon Phu Quoc 2022 sẵn sàng trước ngày khởi tranh

Khu phức hợp nghỉ dưỡng - giải trí Phu Quoc Marina

Địa điểm: Bãi Trường, xã Dương Tơ, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Lịch sự kiện thể thao, giải trí trong tháng 11:

- Lễ hội biển Phu Quoc Marina Beach Fest (18/11-20/11)

- Sự kiện chạy cộng đồng Newborns Vietnam Runout (19/11)

- Giải 3 môn phối hợp "BIM Group 5150 Triathlon Phu Quoc - Best In Me" (20/11)