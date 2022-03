Bình Dương “thần tốc” tiêm vaccine Covid-19 mũi 3 hoàn thành trong tháng 3/2022

Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Bình Dương, từ ngày 7/3 – 13/3, toàn tỉnh ghi nhận thêm 27.191 ca mắc Covid-19 mới, tăng 83,7% so với tuần trước, trung bình mỗi ngày có 3.884 F0 được công bố.

Về đánh giá cấp độ dịch trong tuần, Bình Dương có 44 xã, phường, thị trấn cấp độ 1 (giảm 24 xã so với tuần trước); 18 xã, phường, thị trấn cấp độ 2 (giảm 3 xã so với tuần trước); 29 xã phường, thị trấn cấp độ 3 (tăng 27 xã, phường, thị trấn so với tuần trước). Riêng thị xã Bến Cát và huyện Bàu bàng có 100% các xã, phường, thị trấn ở mức độ 3.

Về công tác tiêm vaccine phòng Covid-19, đến nay, toàn tỉnh Bình Dương đã tiêm được 2.475.134 liều mũi 1; 1.926.824 liều mũi 2 và 1.280.181 liều mũi 3 (đạt 66,4% mũi 3/mũi 2).

Bình Dương sẽ tổ chức tiêm cả buổi đêm để phủ hết vaccine mũi 3 cho người dân. Ảnh: V.D

Sở Y tế Bình Dương cho biết, ngành Y tế tiếp tục triển khai tiêm vắc xin "thần tốc" hơn nữa để đạt mục tiêu hoàn thành mũi 3 trong tháng 3/2022; tiêm vét mũi 2 cho trẻ từ 12-17 tuổi và người từ 18 tuổi trở lên, xây dựng kế hoạch tổ chức tiêm vắc xin cho trẻ 5-11 tuổi khi Bộ Y tế cấp vắc xin. Đồng thời triển khai tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trong trường học, duy trì và phát triển hệ thống y tế cơ sở…

Ông Nguyễn Văn Lợi – Bí thư Tỉnh uỷ Bình Dương đánh giá, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh vẫn nằm trong tầm kiểm soát mặc dù số ca nhiễm mới có tăng, trong đó nhiều nhất là trẻ em, học sinh, giáo viên. Hiện tại, có 15-20% số lượng đã tiêm nhưng chưa nhập liệu hoặc có sai sót thông tin và cả nguyên nhân do biến động dân số.

Số ca mắc Covid-19 ở trẻ em, học sinh tại Bình Dương có dấu hiệu tăng khi các trường học tổ chức học trực tiếp. Ảnh: V.D

Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương yêu cầu các địa phương, các ngành nhanh chóng rà soát, đối chiếu lại công tác nhập liệu, trong 3 ngày tới phải hoàn thành việc rà soát số liệu. Mặc khác, các địa phương cần chuẩn bị tốt kế hoạch tiêm vắc xin cho trẻ em 5 - 11 tuổi, nắm chắc tình hình cơ sở, củng cố và phát triển hệ thống y tế cơ sở cũng như tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong mua sắm vật tư trang thiết bị y tế…

Ông Nguyễn Văn Lợi cũng yêu cầu tổ chức tiêm vaccine tất cả các ngày trong tuần, triển khai đến từng khu phố, nhà trọ và đặc biệt cần tổ chức tiêm vào buổi tối cho công nhân lao động.

Riêng đối với người già đi lại khó khăn, cần lập các đội lưu động đến tận nhà để tiêm.

Ông Lợi yêu cầu các địa phương tiêm mũi 3 cho người dân đạt 100% trước ngày 20/3. Bên cạnh đó, phải kích hoạt lại hệ thống phòng, chống dịch từ huyện đến cơ sở; tổ chức đẩy mạnh công tác tuyên truyền.

Là một trong những địa phương có số dân đông của tỉnh, UBND phường An Phú (TP. Thuận An) đã lập kế hoạch tiêm cho người dân, công nhân lao động sinh sống trên địa bàn tất cả các ngày trong tuần, bắt đầu từ ngày 15/3.

Đặc biệt, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, sẽ tổ chức tiêm vào buổi tối tại khung giờ từ 17h-20h, riêng thứ 7 và Chủ nhật sẽ tiêm từ sáng đến chiều tối.