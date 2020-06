Bộ Công an điều động, bổ nhiệm tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa

Đại tá Đào Xuân Lân - Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hoà trao quyết định tới đại tá Lê Quang Đồng. Ảnh: Dân Trí

Ngày 5/6, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, đại diện Cục Tổ chức cán bộ và Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ công bố quyết định về công tác nhân sự tại 2 đơn vị. Đại tá Đào Xuân Lân - Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hoà tới dự và trao quyết định.

Tân Phó Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hoà - đại tá Lê Quang Đồng sinh ngày 7/5/1967, tại xã Quang Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.



Đại tá Lê Quang Đồng tốt nghiệp Tiến sĩ Luật, đã có 35 năm công tác trong lực lượng Công an nhân dân, trải qua nhiều đơn vị công tác khác nhau và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, như Trưởng phòng 3 Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường của Bộ Công an, phụ trách lĩnh vực công nghiệp xây dựng và giao thông.