Bộ Công an khởi tố Phó Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM Nguyễn Thị Bích Hạnh

Ngày 12/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, Phó Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM và một số bị can khác.

Bà Hạnh bị điều tra về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" theo Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên.

Phó Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM Nguyễn Thị Bích Hạnh. Ảnh: Đ.X

Đây là diễn biến mới nhất quá trình C03 điều tra bổ sung vụ án lừa đảo, lạm dụng chức vụ, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, sản xuất hàng giả, buôn lậu, nhận hối lộ... xảy ra tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam, liên quan đến Công ty Thuduc House.

Hồi tháng 10, Viện KSND Tối cao đã trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án. Trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đề nghị truy tố 34 bị can vì các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; sản xuất hàng giả; buôn lậu; nhận hối lộ...

Theo kết luận điều tra, từ năm 2016 - 2020, Trịnh Tiến Dũng đã chỉ đạo thành lập nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam và nước ngoài để lập hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hóa.



Tại Việt Nam, Dũng chỉ đạo Trần Hoàn Tiên, Trần Nhất Thanh, Mạc Văn Nguyện, Nguyễn Hoàng Lân, Nguyễn Thiên Phú... thành lập một số doanh nghiệp, trong đó phần lớn là các công ty "ma" để lập hồ sơ nhập khẩu CD hoặc DVD Rom để chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài.

Ngược lại, xuất khẩu ram, chip, tranh gỗ để chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam với mục đích hoàn thuế giá trị gia tăng thông qua Công ty Nhà Thủ Đức, Công ty Sài Gòn Tây Nam, Công ty Hoàng Nam Anh.

Từ đó, các bị can đã lừa đảo chiếm đoạt của Nhà nước hơn 538 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng; vận chuyển trái phép gần 51,7 triệu USD (tương đương 1.205 tỷ đồng) từ Việt Nam ra nước ngoài và hơn 22,7 triệu USD (tương đương 528 tỷ đồng) từ nước ngoài về Việt Nam; buôn lậu hàng hóa trị giá 2,8 tỷ đồng; nhận hối lộ 7,4 tỷ đồng; sản xuất, buôn bán hàng giả trị giá 986 tỷ đồng...

Trịnh Tiến Dũng đã bỏ trốn. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã và thông báo truy nã quốc tế, ra quyết định tách vụ án, tạm đình chỉ điều tra, khi nào bắt được sẽ phục hồi điều tra và xử lý sau.